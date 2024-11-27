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  4. UNESCO sosyal medya fenomenlerini eleştirdi! Sunulan rapora göre 500 sosyal medya fenomeninin yüzde 62'si bilgiyi teyit etmeden paylaşıyor

UNESCO sosyal medya fenomenlerini eleştirdi! Sunulan rapora göre 500 sosyal medya fenomeninin yüzde 62'si bilgiyi teyit etmeden paylaşıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.11.2024 12:54
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UNESCO açıkladı! O rapora göre, 500 sosyal medya fenomeninin yüzde 62'si doğruluğunu teyit etmeden bilgi paylaşıyor... Dijital içerik üreticilerinin güvenilirlikten ziyade popülerliğe öncelik verdiği belirtilen raporda, yanlış bilgi ve dezenformasyonun güveni zedeleyebileceği vurgulandı.

UNESCO sosyal medya fenomenlerini eleştirdi! Sunulan rapora göre 500 sosyal medya fenomeninin yüzde 62'si bilgiyi teyit etmeden paylaşıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 45 ülkeden en az 1000 takipçisi bulunan 500 sosyal medya fenomeniyle yaptığı anketin raporunu yayımladı. Raporda, 500 sosyal medya fenomeninin yüzde 62'sinin, doğruluğunu teyit etmeden bilgi paylaştığı bildirildi.

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"BİLGİ KAYNAĞININ GÜVENİLİRLİĞİNİ, KAYNAĞIN POPÜLERLİĞİYLE ÖLÇÜYORLAR"

Dijital içerik üreticilerinin yaklaşık yüzde 33,5'inin bilgiyi aldıkları kaynağın güvenilirliğine bakmadan paylaşım yaptığı kaydedilen raporda, içerik üreticilerinin yüzde 41,7'sinin de bilgi kaynağının güvenilirliğini, kaynağın popülerliğiyle ölçtüğü belirtildi.

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"SADECE YÜZDE 17'Sİ BİLGİNİ GÜVENİLİRLİĞİNİ KONTROL EDİYOR"

Raporda, fenomen içerik üreticilerinin yalnızca yüzde 17'sinin paylaşacakları bilginin güvenilirliğini tespit etmek için kanıt ve belgeleri incelediği, yüzde 58,1'inin içeriklerini belirlerken kişisel deneyimlerini kaynak olarak kullandığı ve yüzde 38,7'sinin de kaynak olarak araştırmalarını veya konuya aşina kişilerle yaptıkları görüşmeleri kullandığı aktarıldı.

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GÜVEN ZEDELENİR

Kitlelerin bilgiye ulaşmak için dijital içerik üreticilerine daha fazla başvurdukça, içerik üreticilerinin doğruluğa öncelik verme ihtiyacının kritik hale geldiği vurgulanan raporda, “Yanlış bilgi ve dezenformasyon, güveni hızla aşındırarak şüpheciliğe ve takipçilerden kopmaya yol açabilir” denildi.

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(DHA)

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sosyal medya Birleşmiş Milletler (BM) fenomen UNESCO Sosyal medya fenomeni
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