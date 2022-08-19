EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022-2023! Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022-2023! Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

19.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite kayıt tarihleri, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yerleştikleri üniversiteyi ve bölümü öğrenen adaylar üniversite kayıtları için araştırma yapmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte üniversite kayıt tarihleri...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022-2023! Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

Üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2022-2023 üniversite kayıt tarihleri takvimi ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihleri ve detaylar haberimizde...

üniversite sınıf amfi

ÜNİVERSİTE KAYITLARI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Ektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

üniversite sınıfı

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022-2023?

Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

üni sınıfııı

ÜNİVESİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR, ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internet kaydı olarak bilinir. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK’ün e-Devlet üzerinden sunduğu “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI

ı üni sınıfı

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından açıklanan üniversite kayıt evrakları şu şekilde;

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge,

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri,

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri!KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri!
2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?
YKS yerleşemeyenler ne yapacak? Üniversiteye yerleşemeyenler için YKS 2. tercihler ne zaman?YKS yerleşemeyenler ne yapacak? Üniversiteye yerleşemeyenler için YKS 2. tercihler ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM üniversite kayıt üniversite kayıt için gerekli belgeler üniversite kayıt tarihleri üniversite kayıtlar ne zaman üniversite kayıtlar ne zaman başlıyor yks
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

LGS 3. nakiller açıklandı mı?

LGS 3. nakiller açıklandı mı?

2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek tercihler ne zaman?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek tercihler ne zaman?

İlginizi Çekebilir

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.