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Üniversite öğrencilerinden "su israfına" karşı proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Devrekani TOBB MYO öğrencileri tarafından yürütülen "Sularını Boşa Tüketme Geleceğini Yok Etme Projesi" kapsamında konferans veriliyor, caddelere afişler asılarak ilçe halkına bu konuda uyarıcı broşür dağıtılıyor

Kastamonu'da, üniversite öğrencileri tarafından su israfının önüne geçilmesi amacıyla, "Sularını boşa tüketme geleceğini yok etme projesi" hayata geçirildi.

Kastamonu Üniversitesi Devrekani Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü öğrencileri tarafından başlatılan "Sularını Boşa Tüketme Geleceğini Yok Etme Projesi" kapsamında vatandaşlara su israfıyla ilgili broşür dağıtılıp bilgilendirme yapılıyor.

Öğretim görevlisi Eser Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin son dönemde önemli çalışmaları hayata geçirdiğini söyledi.

Projenin ders kapsamında hazırlandığını belirten Aygül, "Ders kapsamında Müberra Taşlıyol, Ezgi Bozkurt, Olcay Ünal, Tuğrul Gülten, Muhammet Çelik ve Engin Şen projeyi hazırladı. Öğrencilerimiz önce okulumuzda konferans vererek diğer öğrencileri su tasarrufu konusunda bilinçlendirdi." dedi.

Projenin daha sonra okul dışına taştığına aktaran Aygül, "İlçe genelinde de çalışma yaptık. Projede görev alan öğrencilerimiz su tüketimi konusunda Devrekani halkını bilinçlendirmek için sokağa çıktı. Sokakta insanlara su tüketimini anlattı, ilçenin işlek yerlerine afişler asılarak broşürler dağıtıldı." diye konuştu.

Aygül, öğrencilerin gelecek günlerde yeni projeleri hayata geçireceğini kaydetti.

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