Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması için adaylar gün sayıyor. Milyonlarca aday "YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak?" sorusunu sorgularken, ÖSYM'den gelecek açıklama takip ediliyor. 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde alınmıştı. Peki üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

Henüz resmi olarak YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmemekte. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.



