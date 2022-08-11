EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?

11.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. YKS tercih sonuçları için merak bekleyiş sürerken ÖSYM'den gelecek müjdeli haber yakından takip ediliyor. Peki 2022 YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? İşte üniversite yerleştirme sonuçları ilan tarihi!

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak? YKS üniversite yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması için adaylar gün sayıyor. Milyonlarca aday "YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak?" sorusunu sorgularken, ÖSYM'den gelecek açıklama takip ediliyor. 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihlerinde alınmıştı. Peki üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

Henüz resmi olarak YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı bilinmemekte. Ancak, üniversite kayıt takvimine göre 2022 YKS tercih üniversite yerleştirme sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2022 YKS ek tercih tarihleri de merak konusu oldu. İlk tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihlerin tarihi de belli olacak.

Adaylar yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve sonrasında boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yapılan ilk yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama sebebiyle dolamamış olan söz konusu kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber! Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!
Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihiBursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi
Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti!Okullarla ilgili gelen şikayet sonrası MEB harekete geçti!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları yks yks tercih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB İOKBS tarihi

İlginizi Çekebilir

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.