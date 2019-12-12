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Üniversitede 19 yaşındaki genç kız 4. kattan aşağıya düştü

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Avcılar'da özel bir üniversitede 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Edanur K., 4. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edanur K.’nin düştü mü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu polis tarafından araştırılıyor.

Olay, Avcılar’da bulunan özel bir üniversitenin içerisinde yaşandı. Çocuk gelişimi bölümü öğrencisi Edanur K.(19) 4’üncü katta bulunan kantin katından aşağıya düştü. K.’nin düştüğünü gören çevredeki öğrenciler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olarak yerde yatan ve yarı baygın olan öğrenciye ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı.

DÜŞTÜ MÜ, İNTİHAR MI ETTİ

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de olayla ilgili incelemelere başladı. Ambulans ile Halkalı’da bulunan bir hastaneye kaldırılan Edanur K.’ye sağlık müdahalelerinin devam ettiği öğrenildi.

Edanur K.’nin düştü mü yoksa intihar girişiminde mi bulunduğu polis tarafından araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar üniversite

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