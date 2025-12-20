Üniversiteler 3 yıla mı düşüyor? YÖK Başkanı canlı yayında açıkladı

Üniversitelerin 3 yıla düşeceği iddiası gündemdeki yerini korurken; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar merak edilen soruları yanıtladı. CNN Türk'teki Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan "Hangi bölümlerde kontenjanlar azalacak, hangi yeni programlar açılacak?" sorularına da yanıt verdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamalarından satır başları;

Üniversitelerimiz iyi seviyede ama iyileştirilebilir.

DİPLOMALI İŞSİZ SAYISI NEDEN ARTIYOR?

Eğitim tarafından yanıtlayacağım, eğitim düzeyi yükseldikçe iş gücüne katılım oranı artmaktadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe istihdam edilme oranı yükselmektedir. Yükseköğretim seviyesi arttıkça işsizlik oranının üstüne kalma sebebi istihdama katılım oranında yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. İstihdama katılan gruplara baktığınız zaman genel işsizlik oranlarıyla mukayese edildiği vakit daha düşük olduğu görülür. Düşük eğitimli grupların istihdama katılım oranı düşüktür. Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdama katılım oranı yüksek. İş gücüne katılım oranları yüksek. Üniversite mezunları ülke ekonomisine katılmak için iş gücüne katılıyor. Vurgulanması gereken nokta budur.

"ÜNİVERSİTELERDE LİSANSTA DA KAPATILANLAR VAR"

Ön lisansta adalet ve gazetecilik programları kapatıldı. Lisans programında da kapatılanlar var.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AZALACAK MI?

Diş hekimliği, eczacılık, hukuk, psikoloji ve mimarlık başta olmak üzere öğrencilerimizin teveccühlerinin azaldığı programların kontenjanlarında yeni düzenlemeler yapacağız

ÜNİVERSİTELER 3 YILA DÜŞECEK Mİ?

Daha kısa sürede iş hayatına atılabilsinler istiyoruz.