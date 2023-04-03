EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar online olacak

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar online olacak

03.04.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖK, üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı olmadan yüz yüze eğitim imkanının sunulacağı hibrit eğitim, bugünden itibaren farklı modellerle hayata geçirilmeye başladı.

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar online olacak

Üniversitelerde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hibrit eğitim başladı.

Bazı üniversite rektörlerinden alınan bilgiye göre, bir yandan uzaktan eğitim devam ederken bir yandan da isteyen öğrenciler için devam şartı olmadan yüz yüze eğitime katılabilecek.

YÖK'ün kararının ardından, üniversite yönetimleri, bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin detayları belirledi.

Yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler, çevrim içi ortamda sınıflardaki eğitimi takip edebilecek.

Çevrim içi dersleri takip edemeyen öğrenciler için yüz yüze derslerdeki materyalleri ve sesli anlatımları daha sonra izlenmek üzere kayıt altına alan üniversiteler eş zamanlı olmayan bazı uzaktan öğretim yöntemlerini uygulayabilecek.

ARA SINAVLAR ONLINE YAPILACAK

Üniversitelerde bahar dönemindeki ara sınavlar, uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak.

Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ SINAVI CEVAP ANAHTARI 2023: MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM'den açıklama!MSÜ SINAVI CEVAP ANAHTARI 2023: MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM'den açıklama!
MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve bölüm puanları belli oldu mu?MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve bölüm puanları belli oldu mu?
AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı yüz yüze mi?AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı yüz yüze mi?
Anahtar Kelimeler:
üniversite

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar...

Üniversitelerde hibrit eğitim başladı! Ara sınavlar...

Üniversitelerde yeni dönem yarın başlıyor!

Üniversitelerde yeni dönem yarın başlıyor!

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

2023 MSÜ sınavı saat kaçta bitiyor? MSÜ kaç saat sürer? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav süresi...

2023 MSÜ sınavı saat kaçta bitiyor? MSÜ kaç saat sürer? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav süresi...

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Armağan Çağlayan'a anlattı! "Bana maaş sorulunca..."

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.