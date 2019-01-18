Üniversiteli kız gözyaşlarıyla anlattı: Tecavüz etti, direnemedim!

Olay, 25 Şubat 2018'de İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. Farklı üniversitelerde okuyan İ.Y. ve Y.Y., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş oldu. İzmir'de eğitim gören Y.Y., genç kızla buluşmak için Zonguldak'a geldi. Y.Y., genç kızı günlük kiralanan bir artı bir daireye götürdü. Y.Y., burada iddiaya göre İ.Y. ile ilişkiye girmek istedi. Ancak İ.Y. direndi. Y.Y., direnen genç kızı darbederek, cinsel saldırıda bulundu. Gece saatlerinde evden çıkarak yurda giden İ.Y., bir gün sonra Y.Y.'den şikayetçi oldu. Yüzündeki ve vücudundaki darp izleriyle ilgili de rapor aldı. İzmir'de gözaltına alınan Y.Y., tutuklandı. Cumhuriyet Savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından Y.Y. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan ilk duruşmasına sanık Y.Y., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, İ.Y. ve iki tarafın avukatları da hazır bulundu.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARLA SANTAJ Sanık ile sosyal medyada tanıştıklarını ifade eden İ.Y. arkadaş olduktan sonra sürekli kendisini kıskandığını ve üzerinde baskı kurduğunu söyledi. Ardından tehditlerin başladığını ifade eden İ.Y., "Yine bir gün onu aldattığımı düşünerek sosyal medya hesabındaki şifremi istedi. Ben de verdim. Arkadaşlarımı görünce 'bunlarla beni mi aldatıyorsun?' diyerek tehdit etti. Arkadaşlarıma karşı beni kötü göstereceğini, rezil edeceğini söylüyordu ve benden çıplak fotoğraflarımı istedi. Tehditleri sürüyordu. Beni tehdit edince fotoğraflarımı gönderdim. Sonra beni hep baskı alında tutmaya çalıştı. Fotoğrafları da babama göndermekle tehdit etti. Sonra bana kendi istediği şekilde mesajlar göndermemi istiyordu. Beni hep yanına çağırıyordu, ben gitmiyordum. Gelmezsem fotoları babama atacağını söylüyordu" dedi. Kitaplık dekorasyonu için öneriler TECAVÜZÜ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI İ.Y., sanığın kaldığı yurda gelerek kendisini öldüreceğini söylediğini anlattı. En sonunda fotoğrafları telefonundan silmek için buluşma teklifini kabul ettiğini söyleyen İ.Y., şöyle devam etti: