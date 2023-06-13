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Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'dan çok konuşulacak sözler! ''Fakir adamla işim olmaz! Gözüne mi bakacağım?''

13.06.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları ve özel hayatı ile sık sık gündeme gelen astrolog ve yazar Nuray Sayarı Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. 2 sene önce 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gerekçesiyle boşanan Sayarı, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Sayarı'nın programdaki ''Fakir adamla işim olmaz! Gözüne mi bakacağım?'' sözleri dikkat çekti.

Ünlü Astrolog Nuray Sayarı'dan çok konuşulacak sözler! ''Fakir adamla işim olmaz! Gözüne mi bakacağım?''

Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her şey Var’da yaptığı burç yorumlarıyla tanınan astrolog ve yazar Nuray Sayarı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu.

2 sene önce 31 yıllık eşi Aşkın Sayarı'dan şiddet gerekçesiyle boşanan Sayarı'dan tartışma yaratacak açıklamalar geldi. Hayatına fakir bir erkeği almayacağını ifade eden Nuray Sayarı ''Fakir adamla işim olmaz! Gözüne mi bakacağım?'' sözleriyle tepki çekti.

Nuray Sayarı 3

31 yıllık evliliğinde yıllarca ihanete uğradığını, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyen Nuray Sayarı, ayakları üstünde durduğu için kimseye muhtaç olmadığını ifade etti. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü yazar, maddi durumu iyi olmayan bir kişiyle birlikte olmayacağını belirterek şunları söyledi:

"İLERDE EŞİME SU BİLE VERMEM"

"Fıstık gibi güçlü bir kadınım. Başarılı bir kadınım ve hiçbir erkeğin parasına muhtaç değilim. Uzaktan baktığımda ben de benimle birlikte olmak istemem. Türk toplumunda maddi ve güçlü imkanları olan kadınları çok az erkek taşıyabiliyor. Onların da sahibi var zaten. Benim için aşk bitti. İleride hayatımda biri olursa bile evimde prensesler gibi yaşayarak bir su bile vermeyeceğim. Zıkkımın kökünü yesin niye ona yemek yapacağım? Nuray Sayarı gibi bir markayla hayat kuracak."

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"FAKİR ADAMLA BİRLİKTE OLMAM"

"Fakir adamla işim olmaz! Fakir bir adam istemiyorum, sevgisinden bize ne... Bu saatten sonra bir de adam mı bakacağım? Fakir bir adam gelecekse hiç gelmesin. Yoksul istemiyorum, ben mantık insanıyım. Aşkı seviyorum. Adamın cebindeki paraya değil de gözüne mi bakacağım? Ben parayı değil, güçlü olmayı seviyorum. Parayı kim sevmez ki? Dostum ya da kocam olmasın, param olsun. Ben gecekondudan apartman dairesine gelin gittiğimde çok ezildim. Çalışıp bir yerlere geldim, bu saatten sonra adam bakamam." sözleriyle tartışma yaratacak açıklamalara imza attı.

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