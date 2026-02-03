Mynet Trend

Ünlü boksörün heykeli çalındı: Eritilip satılabilir! Torunu isyan etti “yıkıldım”

Britanya boks tarihinin efsane isimlerinden Teddy Baldock adına yapılan bronz heykel, Londra’nın doğusundaki Langdon Park’tan pazar gecesi çalındı. Henüz suçlular bulunmazken, torunu Martin Sax heykelin bulunabilmesi için kamuoyuna çağrıda bulundu.

Ünlü boksörün heykeli çalındı: Eritilip satılabilir! Torunu isyan etti “yıkıldım”
Çiğdem Berfin Sevinç

Britanya boksunun unutulmaz isimlerinden Teddy Baldock adına yapılan bronz heykel, Londra’nın doğusundaki Langdon Park’tan pazar gecesi çalındı. Olayla ilgili henüz gözaltı yapılmazken, soruşturma sürüyor.

19 YAŞINDA DÜNYA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Teddy Baldock, 1927’de henüz 19 yaşındayken Amerikalı Archie Bell’i mağlup ederek dünyanın en genç boks şampiyonu unvanını kazandı. ABD’deki başarılı kariyeri ve Madison Square Garden’da çıktığı maçlarla bantamweight kategorisinin efsaneleri arasına girdi. Baldock, 1971 yılında 63 yaşında hayatını kaybetti.

HEYKEL TORUNU TARAFINDAN YAPTIRILMIŞTI

Baldock’un mirasını yaşatmak isteyen torunu Martin Sax, heykeli 2014 yılında boksörün büyüdüğü yere yakın olan Langdon Park’a diktirdi. Heykelin çalındığını sosyal medyada yapılan bir paylaşımla öğrendiğini belirten Sax, duruma “yıkıldım” sözleriyle tepki gösterdi.

The Sun’a konuşan 56 yaşındaki Sax, heykelin metal hırsızlığı yapan bir çete tarafından çalınmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bronzdan yapılan heykelin eritilerek satılma riskine dikkat çeken Sax, kamuoyuna çağrıda bulundu.

