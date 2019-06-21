Ünlü çiftten akılalmaz istek! Bir anda 3 bin takipçi kaybettiler

Çalışmanın kendilerine göre olmadığını söyleyen çiftten Catalin Onc'un annesinin, kızının seyahat masraflarını karşılamak için iki işte birden çalıştığı ancak buna rağmen para yetiremediği ortaya çıktı. Genç çiftin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan takipçileri bakın neler söyledi.

Catalin Onc ve Elena Engelhardt çifti Instagram'da Another Beautiful Day adlı hesabını yönetiyor.

Almanya'da yaşayan çift sosyal medya hesabından sık sık seyahatlerine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor.

Çiftin geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrı sosyal medyada tartışma yarattı.

Afrika'ya bisikletle seyahat etmeyi planlayan ve masrafları için 10 bin euroluk bütçeye ihtiyaç duyduğunu belirten çift bu amaçla bir internet sitesi üzerinden bağış kampanyası başlattı.

Çalışmanın kendilerine göre olmadığını belirten çifte dair ilginç detaylar da ortaya çıktı.

Buna göre Catalin Onc'un annesi, seyahat masraflarına yardımcı olmak için iki işte çalışmış fakat bir süre sonra çiftin seyahat masraflarına yeterince destek sağlayamamıştı.

Birçoklarının skandal olarak nitelediği gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber 3 bin kişi, çiftin Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı.

Tartışmaların daha da büyümesiyle beraber çift açıklama yapmak zorunda kaldı ve bir süre için sosyal medya diyetine gireceklerini belirtti ve ruhlarını dinlendireceğini söyledi.

Çift bu açıklamasıyla sosyal medyada yine eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kullanıcılardan biri, "Bunun yerine bir iş görüşmesine gitsen daha faydalı bir şey yapmış olursun" dedi.

Bir başka kullanıcı ise, "Umarım Afrika'ya gider ve kimin gerçekten bağışa ihtiyacı olduğunu anlarsın" yorumunda bulundu.

Bir diğer kullanıcı ise, "İnsanlara garip yaşam stilin için dilenmekten vazgeç. Eminim kendi ayakların üzerinde 1 saat bile duramazsın" yazdı.

Sosyal medyadan uzak duracağını açıklayan çiftin eleştiri yağmuruna tutulan bağış kampanyası sürüyor.

Şu ana kadar toplanan bağış miktarı ise 347 euro.

Çalışmanın zararlı olduğunu ve çalışabilecekleri bir iş de olmadığını belirten çift modellik yapabileceklerini fakat bu şekilde de tüketim reklamcılığının bir parçası olacaklarını ve bunu istemediklerini söylüyor.