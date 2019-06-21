Mynet Trend

Ünlü çiftten akılalmaz istek! Bir anda 3 bin takipçi kaybettiler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 21.06.2019 08:27 | Son Güncelleme

Alman çift Catalin Onc ve Elena Engelhardt, Another Beautiful Day isimli instagram hesabında paylaşım yapabilmek için bisiklet turuna çıkmaya karar verdi. Ancak yeterli paraları olmadığından takipçilerinden bisiklet turu için 10 bin Euro istedi. Başta sevdikleri çifte destek vermekten çekinmeyen sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan bir gerçek üzerine büyük tepki gösterdi.

Çalışmanın kendilerine göre olmadığını söyleyen çiftten Catalin Onc'un annesinin, kızının seyahat masraflarını karşılamak için iki işte birden çalıştığı ancak buna rağmen para yetiremediği ortaya çıktı. Genç çiftin bu paylaşımına kayıtsız kalamayan takipçileri bakın neler söyledi.

Catalin Onc ve Elena Engelhardt çifti Instagram'da Another Beautiful Day adlı hesabını yönetiyor.
Almanya'da yaşayan çift sosyal medya hesabından sık sık seyahatlerine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor.
Çiftin geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrı sosyal medyada tartışma yarattı.
Afrika'ya bisikletle seyahat etmeyi planlayan ve masrafları için 10 bin euroluk bütçeye ihtiyaç duyduğunu belirten çift bu amaçla bir internet sitesi üzerinden bağış kampanyası başlattı.
Çalışmanın kendilerine göre olmadığını belirten çifte dair ilginç detaylar da ortaya çıktı.
Buna göre Catalin Onc'un annesi, seyahat masraflarına yardımcı olmak için iki işte çalışmış fakat bir süre sonra çiftin seyahat masraflarına yeterince destek sağlayamamıştı.
Birçoklarının skandal olarak nitelediği gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber 3 bin kişi, çiftin Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı.
Tartışmaların daha da büyümesiyle beraber çift açıklama yapmak zorunda kaldı ve bir süre için sosyal medya diyetine gireceklerini belirtti ve ruhlarını dinlendireceğini söyledi.
Çift bu açıklamasıyla sosyal medyada yine eleştiri oklarının hedefi oldu.
Kullanıcılardan biri, "Bunun yerine bir iş görüşmesine gitsen daha faydalı bir şey yapmış olursun" dedi.
Bir başka kullanıcı ise, "Umarım Afrika'ya gider ve kimin gerçekten bağışa ihtiyacı olduğunu anlarsın" yorumunda bulundu.
Bir diğer kullanıcı ise, "İnsanlara garip yaşam stilin için dilenmekten vazgeç. Eminim kendi ayakların üzerinde 1 saat bile duramazsın" yazdı.
Sosyal medyadan uzak duracağını açıklayan çiftin eleştiri yağmuruna tutulan bağış kampanyası sürüyor.
Şu ana kadar toplanan bağış miktarı ise 347 euro.
Çalışmanın zararlı olduğunu ve çalışabilecekleri bir iş de olmadığını belirten çift modellik yapabileceklerini fakat bu şekilde de tüketim reklamcılığının bir parçası olacaklarını ve bunu istemediklerini söylüyor.
Annesinin iki işte çalışarak seyahat masraflarını finanse ettiğini söyleyen Catalin Onc, annesinden bu yönde bir talebi olmadığını fakat annesinin bunu yapmayı sevdiğini öne sürüyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Catalin Onc fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif

Denizin metrelerce altından çıktı! Müthiş keşif

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Panorama’ya Müze Özendirme Ödülü

1200'lü yıllar orada canlanıyor

Edirne'de lavanta tarlalarına 50 bin ziyaretçi

Herkes o çiçekleri görmek için geliyor!

Isparta Valiliği'nden lavanta daveti

O kentte toplanıyorlar! Valilikten 'mor vadi' daveti

Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası Avusor Yaylası

Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası

'Dünyanın 7 Harikası' bugün olsa nasıl görünürdü?

'Dünyanın 7 Harikası' bugün olsa nasıl görünürdü?

Bisikletiyle 10 ayda 52 il gezdi

19 yaşında 52 il gezdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.