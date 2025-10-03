Ünlü dağcı tırmanırken yere çakıldı! Canlı yayında hayatını kaybetti

ABD'nin ünlü dağcısı Balin Miller, Yosemite Ulusal Parkı'nda gerçekleştirdiği tırmanış sırasında hayatını kaybetti. Ulusal Park Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Miller El Capitan'ın dik granit yüzeyine tek başına ip sistemiyle tırmanırken düşerek hayatını kaybetti.

KAYALARA SIKIŞTI

Miller'ın tırmanış sırasında çantalarını zirveye çekmeye çalışırken kayalara sıkışması ve onları kurtarmaya çalıştığı sırada meydana geldi. O anlar ise TikTok'ta canlı yayında izlendi.

Annesi Jeanine Girard-Moorman, "Olağanüstü oğlum Balin'i kaybettim. Kalbim milyonlarca parçaya bölündü. Onsuz nasıl yaşayacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.