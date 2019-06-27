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Ünlü damat adayı Melih Erdem'in uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Katıldığı izdivaç programında ünlü olan damat adayı Melih Erdem'in uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan Erdem, dost kazığı yediğini söyledi.

Ünlü damat adayı Melih Erdem'in uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran ve sonrasında sosyal medyada yüksek bir takipçi kitlesine ulaşan ünlü damat adayı Melih Erdem'in uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Melih Erdem, sosyal medyada kısa sürede yayılan videosu hakkında açıklamada bulundu.

"15 YILLIK ARKADAŞIM HAİNCE YAPMIŞ"

Melih Erdem Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle bu son yaşanan ifşa olayı ile ilgili utancımın hat safhada olduğunu bilmenizi isterim. 15 yıllık çocukluk arkadaşımın haince yapmış olduğu davranıştan dolayı sizlere mahcup bir şekilde bu açıklamayı yapıyorum. Beni uzun zamandır tanıyanlar bilir, kimsenin namusuna ve kimsenin eşine dostuna bir yanlışımı görmemiştir.

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Bana olan sevginizi ve saygınızı zedeleyen bu rezilce hareketten dolayı hepinizden özür diliyorum ve bir daha asla ama asla böyle bir olaylar karşılaşmayacağınıza dair söz veriyorum. Ve size ufak bir tavsiye veriyorum, bu devirde kimseye dost kelimesini kullanmayın."

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Melih Erdem damat adayı damat adayı melih

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