Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran ve sonrasında sosyal medyada yüksek bir takipçi kitlesine ulaşan ünlü damat adayı Melih Erdem'in uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı. Melih Erdem, sosyal medyada kısa sürede yayılan videosu hakkında açıklamada bulundu.

"15 YILLIK ARKADAŞIM HAİNCE YAPMIŞ"

Melih Erdem Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle bu son yaşanan ifşa olayı ile ilgili utancımın hat safhada olduğunu bilmenizi isterim. 15 yıllık çocukluk arkadaşımın haince yapmış olduğu davranıştan dolayı sizlere mahcup bir şekilde bu açıklamayı yapıyorum. Beni uzun zamandır tanıyanlar bilir, kimsenin namusuna ve kimsenin eşine dostuna bir yanlışımı görmemiştir.

Bana olan sevginizi ve saygınızı zedeleyen bu rezilce hareketten dolayı hepinizden özür diliyorum ve bir daha asla ama asla böyle bir olaylar karşılaşmayacağınıza dair söz veriyorum. Ve size ufak bir tavsiye veriyorum, bu devirde kimseye dost kelimesini kullanmayın."

