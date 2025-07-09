Ünlü dansöz 'ahlaka aykırı hareketten' gözaltına alındı! "Mahrem yerlerini göstererek..."

Mısır’da, kamu ahlakını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan İtalyan-Mısırlı oryantal dansçı Linda Martino, bir yıl ağır hapis ve zorla çalıştırma cezasıyla karşı karşıya. Martino “tahrik edici danslar sergileyerek ahlaksızlığı teşvik etmekle” suçluyor.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin otoriter yönetimi, geleneksel olarak ülkenin kültürel mirası sayılan oryantal dansa karşı sert tutumuyla dikkat çekiyor.

"MÜSTEHCEN KIYAFETLER GİYEREK..."

Savcılık iddianamesinde Martino’nun “müstehcen kıyafetler giyerek, vücudunun hassas bölgelerini kasıtlı olarak sergilediği ve böylece kamu ahlakı ile sosyal değerleri açıkça ihlal ettiği” öne sürüldü.

Sevilen dansçı “Oryantal dans bir sanattır, suç değildir. Hakkımdaki suçlamaların dayandığı videolar yalnızca bir dans performansını gösteriyor, kamu ahlakına aykırı hiçbir şey yok" dedi.