Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs karantinasında

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı.

Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç 'ın karantinada test sonucunu beklediğini eşi Benan Saraç açıkladı.

'HASTANE ÇALIŞANLARI AHLAKİ DAVRANMADI'

Benan Saraç açıklamasına şöyle devam etti: Hastane çalışanları ahlaki davranmadı. Ender beyin solunun cihazına bağlandığı iddiaları yayıldı. Bu yalan yanlış haberleri onlar aktardı. Hastane çalışanlarının dikkatli ve özenli olması gerekirdi. Sürece avukatımız dahil oldu.

