MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs karantinasında

Ünlü diyetisyen Ender Saraç koronavirüs karantinasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 15:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı.

Koronavirüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı.

Üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç 'ın karantinada test sonucunu beklediğini eşi Benan Saraç açıkladı.

'HASTANE ÇALIŞANLARI AHLAKİ DAVRANMADI'

Benan Saraç açıklamasına şöyle devam etti: Hastane çalışanları ahlaki davranmadı. Ender beyin solunun cihazına bağlandığı iddiaları yayıldı. Bu yalan yanlış haberleri onlar aktardı. Hastane çalışanlarının dikkatli ve özenli olması gerekirdi. Sürece avukatımız dahil oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
'Hamilelik beni koronavirüs günlerine hazırladı''Hamilelik beni koronavirüs günlerine hazırladı'
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ender Saraç, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

ÖSYM 9 sınavın tarihini erteledi

Benzin ve motorine indirim yolda

Benzin ve motorine indirim yolda

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sumru Yavrucuk’un çene cevabı

Sumru Yavrucuk’un çene cevabı

Kylie Jenner: Hamilelik beni koronavirüs günlerine hazırladı

'Hamilelik beni koronavirüs günlerine hazırladı'

Hülya Avşar'dan kızdıracak açıklama! 'Kadınlar çocuklarına baksın'

Hülya Avşar'dan kızdıracak açıklama! 'Kadınlar çocuklarına baksın'

Sürpriz evlilikte yeni gelişme! 'Meltem Miraloğlu eşinden resmen boşandı'

Sürpriz evlilikte yeni gelişme! Resmen...

Aleyna Tilki'nin ev hali

Aleyna Tilki'nin ev hali

Güzelliğini annesinden almış! Hilal Altınbilek’in annesini ablası sandılar

Güzelliğini annesinden almış! Hilal Altınbilek’in annesini ablası sandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.