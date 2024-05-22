HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 120 gram altınını alıp, evini de 2 milyon 250 bin liraya sattırdılar! "Öğretmen oğlumla korkuttular, ekmek almaya giderken bile izin aldık"

120 gram altınını alıp, evini de 2 milyon 250 bin liraya sattırdılar! "Öğretmen oğlumla korkuttular, ekmek almaya giderken bile izin aldık"

22.05.2024 21:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesinde Dilber Berkbasan (58), kendisini 'savcı' olarak tanıtan, kuyumcu soygununa karıştıklarını ve gizli bir soruşturma yürüttüklerini söyleyen dolandırıcılara, 120 gram altınını kaptırdı. Berkbasan, evini de 2 milyon 250 bin TL'ye satıp, parayı kuyumcuda altına çevirerek dolandırıcılara verdi Tüm birikimlerini kaptıran Berkbasan, "Beni Gaziantep'teki öğretmen oğlumla korkuttular. Ekmek almaya giderken dolandırıcılardan izin aldık. Telefonu hiç kapattırmadılar." dedi.

120 gram altınını alıp, evini de 2 milyon 250 bin liraya sattırdılar! "Öğretmen oğlumla korkuttular, ekmek almaya giderken bile izin aldık"

Kozan ilçesinde Türkeli Mahallesi'nde Dilber Berkbasan'a 10 Mayıs gecesi cep telefonuyla ulaşan dolandırıcılar, kendilerini 'savcı' olarak tanıttı. Adana'da bir kuyumcunun soyulduğunu, bu soygunda kimliklerinin olay yerinde bulunduğunu, soyguna isimlerinin karıştığını, suçtan aklanmaları için kendilerine yardımcı olacağını söyleyen dolandırıcılar, korkuya kapılan Berkbasan'dan hiçbir görüşme yapmamasını istedi.

ÖĞRETMEN OĞLUNUN BİLGİSİNİ PAYLAŞTILAR

Gaziantep’te oğlunun öğretmen olduğu bilgisini paylaşan dolandırıcılar, Berkbasan'ı söylediklerini yapmaması halinde oğlunun işinden, kendisinin de canından olacağı yönünde tehditlerde bulundu. 10 gün boyunca sürekli telefonla kontrol altında tutulan Berkbasan, durumu evdeki çocuklarıyla paylaştı. Dolandırıcılar, bu kez de Berkbasan'ın çocuklarıyla telefonda konuşup, kendilerine inandırdı. Berkbasan'ın çocuklarını da yönlendirmeye başlayan dolandırıcılar, anne Berkbasan'dan evlerindeki 120 gram altını söyledikleri yere getirmelerini istedi. Anne Berkbasan, evdeki oğluyla altınları Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında tarif edilen boş araziye gönderdi. Dolandırıcılar, boş araziye bırakılan altınları aldı.

_57555

PARANIN ÜZERİNE EVİ DE SATTIRDILAR

Dolandırıcılar, bu kez de bu soygun nedeniyle evlerinin satışının yapılması gerektiğini, soruşturma sonrası kendilerinde toplanan paraların iade edileceğini belirtti. Bunun üzerine anne Berkbasan, ilçedeki bir emlakçıyı eve çağırdı. Emlakçı, evi 2 milyon 250 bin TL'ye ilana koydu. Eve kısa sürede alıcı çıktı. Berkbasan, tapuya gidip, satışı gerçekleştirdi. Daha sonra para dolandırıcıların yönlendirmesiyle kuyumcuda altına çevrildi. Dolandırıcılar, Berkbasan ailesinden altınları kuyumcuda emanet olarak bırakmalarını istedi. Daha sonra kuyumcudaki altınları, dolandırıcılık şebekesinden bir kişi gelip, fiziksel olarak teslim aldı.

_57555 (2)

"ARSAM OLDUĞUNU DA BİLİYORLAR"

Dilber Berkbasan, 17 yıllık emeğinin gittiğini belirterek, "Evdeki oğlum işsiz. Beni Gaziantep'teki öğretmen oğlumla korkuttular. Ben evladımdan korktum. Ekmek almaya giderken dolandırıcılardan izin aldık. Telefonu hiç kapattırmadılar. Kaç gündür evin içerisinde ağlıyoruz. Sabah 'Günaydın, bir kişi daha yakaladık, gözün aydın' diyorlar. 'Yakalanmayan 2 kişi kaldı, onu da tapuda yakalayacağız, sen imza atmazsan nasıl yakalayalım' dediler. 400 metre arsam olduğunu biliyorlar. 'Köstebeğin biri tapuda, onu yakalayacağız, sana ödüller vereceğiz' dediler. Emlakçıyla tapuya gittik. Evin satışını yaptık, paralar kuyumcuya teslim edildi. Dolandırıcılar, 'Parayı aldınız mı diye sordular, aldım' dedim. Kuyumcuda altına çevrilmesini istediler. Altına çevirdik, söyledikleri ismin teslim alacağını da kuyumcu belirttik. Dolandırıcılar, bu kuyumcuya gelip, belirttikleri ismi söyleyerek altınları teslim aldı. Evimizin parasıyla alınan altınlar da bu şekilde gitti. Evsiz kaldık. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Ne olur evimi geri versinler" dedi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Son raddedeyiz' deyip açıkladı: 'Ya kendilerine gelecekler ya da...''Son raddedeyiz' deyip açıkladı: 'Ya kendilerine gelecekler ya da...'
50 gündür kayıptı! Cansız bedeni ormanda bulundu! Kan donduran vahşeti itiraf ettiler50 gündür kayıptı! Cansız bedeni ormanda bulundu! Kan donduran vahşeti itiraf ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Netanyahu mesajı! 'Dünya yeni çatışmalara gebedir'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya Netanyahu mesajı! 'Dünya yeni çatışmalara gebedir'
Anahtar Kelimeler:
Adana dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''

Beşiktaş'a çok sert yanıt! ''Yalan söylüyorlar... bıraksınlar bu işleri!''

'Son raddedeyiz' deyip açıkladı: 'Ya kendilerine gelecekler ya da...'

'Son raddedeyiz' deyip açıkladı: 'Ya kendilerine gelecekler ya da...'

50 gündür kayıptı! Cansız bedeni ormanda bulundu! Kan donduran vahşeti itiraf ettiler

50 gündür kayıptı! Cansız bedeni ormanda bulundu! Kan donduran vahşeti itiraf ettiler

Trafikteki kavga kanlı bitti! Sürücüler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Trafikteki kavga kanlı bitti! Sürücüler birbirlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Korkunç olay! Yengesiyle yasak aşk yaşayan kardeş, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

Korkunç olay! Yengesiyle yasak aşk yaşayan kardeş, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.