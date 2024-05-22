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Oğluyla gelininin evine kahvaltıya gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı! 1 km ileride bir ceset daha...

22.05.2024 14:27
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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Hacı Ahmet Cengiz, tartıştığı ablası Şadiye Özerli ve eniştesi Yusuf Özerli’yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti. Özerli çiftinin cansız bedenlerini, sabah oğlunun evine kahvaltıya gelen baba Ahmet Özerli'nin bulduğu öğrenilirken ihbar üzerine inceleme yapan ekipler, Cengiz'i de yaklaşık 1 km ileride ölü olarak buldu.

Oğluyla gelininin evine kahvaltıya gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı! 1 km ileride bir ceset daha...

Korkunç olay, gece saatlerinde Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Şırnak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce cezaevinden çıkan Hacı Ahmet Cengiz (33) daha önce tartışma yaşadığı ablası Şadiye Özerli (41) ile eniştesi Yusuf Özerli’nin (46) evine geldi. Ablası ve eniştesiyle tartışmaya başlayan Cengiz yanında getirdiği av tüfeğiyle ablası ve eniştesine ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

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SABAH EVLERİNE KAHVALTIYA GİDİNCE CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Sabah oğlunun evine kahvaltıya gelen baba Ahmet Özerli oğlu ve gelinin cansız bedenlerini görünce durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Hacı Ahmet Cengiz’i de yaklaşık 1 kilometre ileride ölü olarak buldu. Cengiz’in ablası ve eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

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Şadiye Özerli, Yusuf Özerli’nin ve Hacı Ahmet Cengiz’in cenazeleri otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

956e7b07-67f1-482e-8757-0cba6906c9b7Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Osmaniye
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