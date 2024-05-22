Son dakika | Gündem olan istifa sonrası AK Parti'de il başkanları için değişim mesajı! Ömer Çelik: 'Adımlar atılacak'

Son dakika haberi: AK Parti'de Rize İl Başkanının istifa etmesi ses getirmişti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MKYK toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'değişim' sinyali verdi.

"İRAN'IN YANINDAYIZ"

Ömer Çelik'in toplantıya ilişkin açıklamaları ve gazetecilerin sorularına yanıtları şöyle:

"Bir kere daha İran devletine taziyelerimizi sunuyoruz. Bu zor günlerinde kardeş İran'ın yanındayız. Akıncı İHA'nın zorlu hava koşullarında bir uçuş gerçekleştirerek merhum şahısların yerini tespit etmesi, Türkiye'nin bu alanda ne kadar geliştiğinin fevkalade göstergesidir.

NETANYAHU İÇİN TUTUKLAMA KARARI: GECİKMİŞ BİR TALEP DE OLSA OLUMLU

Netanyahu'nun tutuklanması için karar talebi önemlidir. Bu talep Netanyahu ve bakanları doğrudan savaş suçlarından sorumludurlar. Burada umarız ki mahkemenin ön yargılama dairesi talebe uygun karşılık verir ve tarihin doğru yerinde durmak adına tutuklanma kararı çıkar. Başsavcı kararındaki nitelikli değerlendirmeler de çok önemli. Sivillerin aç bırakılması, kasten eylemlerde bulunulmasının altını çiziyor, savaş suçu işlendiğini ifade ediyor. Bütün eylemlerin Netanyahu'nun ve hükümeti tarafından gerçekleştirildiğini görüyoruz. Gecikmiş bir talep de olsa bizim için olumludur.

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Adı üstünde taslak. Bununla ilgili toplumda çeşitli talepler var. Üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Çalışmamız tamamlanmadı.

"ÇEŞİTLİ YERLERDE GÖREV DEĞİŞTİRME OLACAK"

AK Parti'de değişim olağanüstü bir durum değil. Sürekli değişim içindeyiz. Çeşitli yerlerde pekiştirme, değiştirme, görev değiştirme adımları atılacak. Vekaletle devam edilen yerlerde asalete çevrilmesi söz konusu."

NE OLMUŞTU?

AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, "Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatmak adına görevimden affımı istedim. Ümit ediyorum ki Genel Merkezimiz bu sefer bu talebimi kabul edecektir" sözleriyle istifasını duyurmuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





