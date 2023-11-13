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    4. Ünlü diziyi bırakıp cepheye katılmıştı! Fauda hayranları büyük şok yaşadı: Dizinin yapımcılarından Matan Meir Hamas'ın bubi tuzağıyla öldü

    Ünlü diziyi bırakıp cepheye katılmıştı! Fauda hayranları büyük şok yaşadı: Dizinin yapımcılarından Matan Meir Hamas'ın bubi tuzağıyla öldü

    13.11.2023 15:00 | Son Güncelleme:
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    İsrail yapımı Fauda dizisi, Gazze'de yaşananları tıpkı The Simpsons gibi yıllar öncesinden öngördüğü yorumlarıyla gündemde. Dizi ekibinden Matan Meir (38) Gazze'ye saldıran askerler arasına katılmıştı. Dizinin hayranlarında şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı, resmi açıklama gecikmedi.

    Hamas'ın dillerden düşmeyen yeraltı tünelleri Gazze'de katliama imza atan İsrail askerlerini gafil avladı. Tünelin dışına yerleştirilmiş bir bubi tuzağı, ünlü dizi Fauda'nın ekibinden Matan Meir ile birlikte 4 İsrail askerinin daha ölümüne sebep oldu.

    DİZİYİ BIRAKIP CEPHEYE KATILMIŞTI

    Matan Meir, dizinin ünlü isimlerinden biriydi. 7 Ekim'de savaşın patlak vermesi üzerine Meir cepheye katılıp İsrail ordusunun 551. Tugayı’nın 697. Taburu’nda yedek subay olarak göreve başladı.

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    Fauda dizisinin resmi hesabından yapılan açıklamada Matan Meir Gazze'deki bir patlamada yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada "Matan ekibin ayrılmaz bir parçasıydı" denerek ekibin büyük acı duyduğu ifade edildi.

    HAMAS'IN BUBİ TUZAĞINA BASTILAR

    The Times of Israel gazetesinde ise Meir'in öldürüldüğü saldırının detayları yer aldı. Buna göre İsrail ordusundan 5 asker Hamas'ın yeraltı tünellerinden birinin dışına yerleştirdiği bubi tuzağının patlamasıyla hayatını kaybetti.

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    SAVAŞ BAŞLADIKTAN SONRA DİZİ GAZZE'DE ÇEKİLDİ

    Meir'ın Netflix'te yayımlanan dizinin yapımcılarından olduğu belirtildi.

    Ünlü dizinin bazı sahneleri savaşın patlak vermesinin ardından Gazze Şeridi'nde çekildi.

    Simpsonlar değil bu kez Fauda bildi! Simpsonlar değil bu kez Fauda bildi!

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