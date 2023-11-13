Ünlü diziyi bırakıp cepheye katılmıştı! Fauda hayranları büyük şok yaşadı: Dizinin yapımcılarından Matan Meir Hamas'ın bubi tuzağıyla öldü

Hamas'ın dillerden düşmeyen yeraltı tünelleri Gazze'de katliama imza atan İsrail askerlerini gafil avladı. Tünelin dışına yerleştirilmiş bir bubi tuzağı, ünlü dizi Fauda'nın ekibinden Matan Meir ile birlikte 4 İsrail askerinin daha ölümüne sebep oldu.
Matan Meir, dizinin ünlü isimlerinden biriydi. 7 Ekim'de savaşın patlak vermesi üzerine Meir cepheye katılıp İsrail ordusunun 551. Tugayı’nın 697. Taburu’nda yedek subay olarak göreve başladı.
Fauda dizisinin resmi hesabından yapılan açıklamada Matan Meir Gazze'deki bir patlamada yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada "Matan ekibin ayrılmaz bir parçasıydı" denerek ekibin büyük acı duyduğu ifade edildi.
The Times of Israel gazetesinde ise Meir'in öldürüldüğü saldırının detayları yer aldı. Buna göre İsrail ordusundan 5 asker Hamas'ın yeraltı tünellerinden birinin dışına yerleştirdiği bubi tuzağının patlamasıyla hayatını kaybetti.
Meir'ın Netflix'te yayımlanan dizinin yapımcılarından olduğu belirtildi.
Ünlü dizinin bazı sahneleri savaşın patlak vermesinin ardından Gazze Şeridi'nde çekildi.