Ünlü diziyi bırakıp cepheye katılmıştı! Fauda hayranları büyük şok yaşadı: Dizinin yapımcılarından Matan Meir Hamas'ın bubi tuzağıyla öldü

Hamas'ın dillerden düşmeyen yeraltı tünelleri Gazze'de katliama imza atan İsrail askerlerini gafil avladı. Tünelin dışına yerleştirilmiş bir bubi tuzağı, ünlü dizi Fauda'nın ekibinden Matan Meir ile birlikte 4 İsrail askerinin daha ölümüne sebep oldu.

DİZİYİ BIRAKIP CEPHEYE KATILMIŞTI

Matan Meir, dizinin ünlü isimlerinden biriydi. 7 Ekim'de savaşın patlak vermesi üzerine Meir cepheye katılıp İsrail ordusunun 551. Tugayı’nın 697. Taburu’nda yedek subay olarak göreve başladı.

Fauda dizisinin resmi hesabından yapılan açıklamada Matan Meir Gazze'deki bir patlamada yaşamını yitirdiği duyuruldu. Açıklamada "Matan ekibin ayrılmaz bir parçasıydı" denerek ekibin büyük acı duyduğu ifade edildi.

HAMAS'IN BUBİ TUZAĞINA BASTILAR

The Times of Israel gazetesinde ise Meir'in öldürüldüğü saldırının detayları yer aldı. Buna göre İsrail ordusundan 5 asker Hamas'ın yeraltı tünellerinden birinin dışına yerleştirdiği bubi tuzağının patlamasıyla hayatını kaybetti.

SAVAŞ BAŞLADIKTAN SONRA DİZİ GAZZE'DE ÇEKİLDİ

Meir'ın Netflix'te yayımlanan dizinin yapımcılarından olduğu belirtildi.

Ünlü dizinin bazı sahneleri savaşın patlak vermesinin ardından Gazze Şeridi'nde çekildi.