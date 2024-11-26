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  4. Ünlü eğitmen kilisede yoga yaptırınca olanlar oldu! Süryaniler adeta sinir küpüne döndü... Olay sosyal medyada infial yarattı

Ünlü eğitmen kilisede yoga yaptırınca olanlar oldu! Süryaniler adeta sinir küpüne döndü... Olay sosyal medyada infial yarattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.11.2024 11:09
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Mardin’in Dereiçi Köyü'ndeki Mor Yuhannon Süryani Kilisesi'nde yoga etkinliği düzenleyen eğitmen Seda Deliormanlı, sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Yayılan eleştiriler sonrası Deliormanlı, kilise ve cemaattan özür dileyerek, etkinliğin kimseyi rahatsız etmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Ünlü eğitmen kilisede yoga yaptırınca olanlar oldu! Süryaniler adeta sinir küpüne döndü... Olay sosyal medyada infial yarattı

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Dereiçi Köyü’nde bulunan Mor Yuhannon Süryani Kilisesi’nde gerçekleştirilen toplu meditasyon etkinliği, yoga eğitmeni Seda Deliormanlı’nın düzenlediği bir seansla gündeme geldi.

"İnanılmazdı" notuyla paylaşım yapan Deliorman'a sosyal medyada tepki gösterildi.

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ÖZÜR DİLEDİ

Etkinlikte yer alan Deliormanlı, meditatif bir çalışma yapmak istediklerini belirttiği için, kilise görevlisinin bu talebi dua olarak algılayıp onlara izin verdiği iddia edildi. Ancak sosyal medya üzerinden yayılan tepki sonrası, Deliormanlı, Mor Yuhannon Kilisesi ve Süryani cemaati başta olmak üzere herkesten özür diledi.

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"RAHATSIZ EDECEĞİNİ TAHMİN ETSEYDİM ASLA YAPMAZDIM"

Deliormanlı, yaptığı açıklamada, "Süryani cemaati başta olmak üzere Mor Yuhannon Kilisesi ve hiç istemeden incittiğim herkesten özür dilerim. Yetkili kişilerden tüm izinleri aldıktan sonra gerçekleştirdiğimiz kısa yoga çalışmasının bir kişiyi dahi rahatsız edeceğini tahmin etseydim asla yapmazdım" dedi. Ayrıca, hiçbir inanca, kültüre ya da değere saygısızlık yapmayı aklından bile geçirmediğini belirten Deliormanlı, yurtdışındaki ibadethanelerden ilham alarak gerçekleştirdiği etkinlik için duyduğu pişmanlığın samimiyetine inanılmasını umduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
yoga Mardin kilise
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