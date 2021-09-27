Ünlü fenomen Damla Altun'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Ünlü fenomen Damla Altun, uzun süredir Uğur Şengül ile aşk yaşıyordu.Evlenmeleri beklenen çiftten üzücü bir haber geldi.

AYRILMALARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Damla Altun ve Uğur Şengül, sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla ayrıldıklarını duyurdu. Youtube'da çektiği videolar ve makyaj tarzı ile en çok izlenen fenomenler arasında yer alan Damla Altun, uzun zamandır birlikte olduğu Uğur Şengül ile ilişkilerini sonlandırdığını açıklayınca twitter'da trend topic oldu. İkili, ihanet iddialarını yanıtsız bıraktı.

İşte Damla Altun'un açıklaması:

"Günlerdir sorulan sorunun cevabını benden/bizden duymanız en doğrusu. Uğur'la birlikteliğimizi sonlandırdık. Biliyorsunuz biz aynı zamanda birbirimizin en yakın arkadaşı, dostuyuz. Bu yüzden bu süreç bizim için oldukça hassas. Zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğru kararın bu olduğu konusunda anlaştık. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaşıyoruz bu konuyu da böyle story ile değil konuşarak bir videoda sizinle paylaşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Damla"

İşte Uğur Şengül'ün açıklaması:

"Arkadaşlar Damla'yla olan birlikteliğimizi sonlandırdık. Yıllar içinde ilişkimizin yanı sıra çok yakın iki dost arkadaş olduk en önemlisi aile olduk. Sevgimizden hiç bir zaman şüphemiz olmadı, şu an bu kararı çok üzülerek alıyoruz ve bize bir şekilde iyi geleceğine inanıyoruz. İkimiz içinde zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğrusu bu diye düşündük. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaştığımız için bu konuyla alakalı açıklamayı da bir videoda yapmak boynumuzun borcudur. Şimdiden göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için çok teşekkür ederiz."



