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Ünlü fenomen Danla Bilic'ten dolar tepkisi! ''Markete gidip bağırıyor musunuz?''

24.11.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurundaki hareketlilik, ünlü camiasında tepkilere yol açtı. Doların yükselişine yorum yapan ünlü isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Danla Bilic oldu.

Ünlü fenomen Danla Bilic'ten dolar tepkisi! ''Markete gidip bağırıyor musunuz?''

YouTube ve Instagram fenomeni Danla Bilic, dolarla ilgili yaptığı yorumla takipçilerini şaşırttı. Bilic, ''Niye dolar çıktıkça influencerlara saldırıyorsunuz? Markete gidip bağırıyor musunuz 'Dolar 12 oldu kapatın burayı' diye?'' ifadelerini kullandı.

Ünlü fenomen Danla Bilic'ten dolar tepkisi! ''Markete gidip bağırıyor musunuz?''

Makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Danla Bilic, YouTube'da ve Instagram'da büyük bir hayran kitlesine sahip.

Ünlü fenomen Danla Bilic'ten dolar tepkisi! ''Markete gidip bağırıyor musunuz?''

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 1994 yılında Kütahya’da doğdu.

Ünlü fenomen Danla Bilic'ten dolar tepkisi! ''Markete gidip bağırıyor musunuz?''

Beykent Üniversitesi'nde Psikoloji okuyan Bilic, estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmüştü.

Ünlü fenomen Danla Bilic'ten dolar tepkisi! ''Markete gidip bağırıyor musunuz?''


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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Danla Bilic
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