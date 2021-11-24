Ünlü fenomen Danla Bilic'ten dolar tepkisi! ''Markete gidip bağırıyor musunuz?''

YouTube ve Instagram fenomeni Danla Bilic, dolarla ilgili yaptığı yorumla takipçilerini şaşırttı. Bilic, ''Niye dolar çıktıkça influencerlara saldırıyorsunuz? Markete gidip bağırıyor musunuz 'Dolar 12 oldu kapatın burayı' diye?'' ifadelerini kullandı.

Makyaj ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Danla Bilic, YouTube'da ve Instagram'da büyük bir hayran kitlesine sahip.

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 1994 yılında Kütahya’da doğdu.

Beykent Üniversitesi'nde Psikoloji okuyan Bilic, estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşmüştü.



