MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü fenomen Nez Demir'e pompalı tüfekli saldırı! Lüks aracının son hali şoke etti

Ünlü fenomen Nez Demir'e pompalı tüfekli saldırı! Lüks aracının son hali şoke etti

20.06.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve iş insanı Nez Demir'e pompalı tüfekle korkunç bir saldırı düzenlendi. Evinin önünde saldırıya uğrayan ünlü fenomenin lüks aracının son hali ise şoke etti. Nez Demir yaşadığı olaya göz yaşları içinde sosyal medyadan isyan etti.

Ünlü fenomen Nez Demir'e pompalı tüfekli saldırı! Lüks aracının son hali şoke etti

Vine ve Youtube videoları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Nez Demir açtığı güzellik merkezleriyle adından sıkça söz ettiyor. Nez Demir bu defa korkunç bir saldırı haberiyle gündeme geldi.

Demir'in evinin önünde bulunan aracı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Araç büyük bir zarar görürken, olayda yaralanan kimsenin olmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Pompalı tüfek saldırının ardından korku dolu anlar yaşayan Demir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ünlü fenomen yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlatarak isyan etti.

1

Demir sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşadığım olaydan nefesim kesildi. Bu nasıl kin, nefret? İnsanın malina, canına zarar vermeyi düşünecek kadar ne yaşadınız? Kimseye kötülüğüm olmadı. Kasıtlı zararım olmadı. Bildiğim bir düşmanım bile yok. Şuan tüm ekipler olay yeri incelemede. Çok fazla konuşamıyorum. Beklemede kalmamız söylendi. Her kim bana bu saldırıyı yaptıysa Allah hesabını sorsun' ifadelerini kullandı.

2

Nez Demir ayrıca aracının son halini paylaşarak şunları yazdı: "Evimin önünde. Her kimsen veya kimseniz bir an önce bulunmanız için bütün imkanlarımı kullanacağım. Allah korkunuz da mı yok? Bu neyin nefreti, kıskançlığı. Ben yine toparlanırım. Ama siz bunun hesabını nasıl vereceksiniz Allah'a? Ya ölseydim, ya bana gelseydi? Pompalıyla evimin önünde saldırı yapmak nedir? Elim, ayağım titriyor. Tırnaklarımla kazıyorum, alnımın teriyle helalinden çalışıyorum. Allah sorsun"

3

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşadığı korku sonrasında konuşmakta zorluk çeken ve elleri titreyen Nez Demir, çektiği videoda ise "Sinirlerim bozuldu, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Kimseye bir zararım yok. Kendi kendime çalışıyorum, didiniyorum. Bu neyin kıskançlığı, neyin hazımsızlığı? Bunu yapabilecek bir düşmanım yok, bir belalım yok. Az çok tahminim var. Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Bir kadınla uğraşacak kadar ne yaşamış olabilirsin? İnsan çalışıyor, didiniyor, niye? Daha huzurlu bir hayat için. Neden insanın keyfini kaçırıyorsunuz. Ne yani bu?" diyerek isyan etti.

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kumsalda sere serpe uzandı! Bikinili pozları olay olduKumsalda sere serpe uzandı! Bikinili pozları olay oldu
MasterChef All Star'da büyük sürpriz! Favori yarışmacı ana kadrodaMasterChef All Star'da büyük sürpriz! Favori yarışmacı ana kadroda
Tamamen transparan giyen Gülşen nefes kesti!Tamamen transparan giyen Gülşen nefes kesti!
Anahtar Kelimeler:
nez demir sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

Asgari ücret o iki rakam arasında gidip geliyor! Üçüncü toplantı bugün...

Asgari ücret o iki rakam arasında gidip geliyor! Üçüncü toplantı bugün...

Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu…

Motorin ve benzin eşitlendi! 5 ay sonra ilk kez oldu…

O fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

O fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Otomobil fiyatlarında görülmemiş artış: 6 ayda yüzde 84 arttı!

Otomobil fiyatlarında görülmemiş artış: 6 ayda yüzde 84 arttı!

Günün Videosu

Kurban pazarında skandal görüntüler! Hayvana zorla içki içirip TikTok'ta paylaştılar
Kurban pazarında skandal görüntüler! Hayvana zorla içki içirip TikTok'ta paylaştılar

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.