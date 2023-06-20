Ünlü fenomen Nez Demir'e pompalı tüfekli saldırı! Lüks aracının son hali şoke etti

Vine ve Youtube videoları ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Nez Demir açtığı güzellik merkezleriyle adından sıkça söz ettiyor. Nez Demir bu defa korkunç bir saldırı haberiyle gündeme geldi.

Demir'in evinin önünde bulunan aracı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Araç büyük bir zarar görürken, olayda yaralanan kimsenin olmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Pompalı tüfek saldırının ardından korku dolu anlar yaşayan Demir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ünlü fenomen yaşadığı olayı sosyal medya hesabından anlatarak isyan etti.

Demir sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşadığım olaydan nefesim kesildi. Bu nasıl kin, nefret? İnsanın malina, canına zarar vermeyi düşünecek kadar ne yaşadınız? Kimseye kötülüğüm olmadı. Kasıtlı zararım olmadı. Bildiğim bir düşmanım bile yok. Şuan tüm ekipler olay yeri incelemede. Çok fazla konuşamıyorum. Beklemede kalmamız söylendi. Her kim bana bu saldırıyı yaptıysa Allah hesabını sorsun' ifadelerini kullandı.

Nez Demir ayrıca aracının son halini paylaşarak şunları yazdı: "Evimin önünde. Her kimsen veya kimseniz bir an önce bulunmanız için bütün imkanlarımı kullanacağım. Allah korkunuz da mı yok? Bu neyin nefreti, kıskançlığı. Ben yine toparlanırım. Ama siz bunun hesabını nasıl vereceksiniz Allah'a? Ya ölseydim, ya bana gelseydi? Pompalıyla evimin önünde saldırı yapmak nedir? Elim, ayağım titriyor. Tırnaklarımla kazıyorum, alnımın teriyle helalinden çalışıyorum. Allah sorsun"

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşadığı korku sonrasında konuşmakta zorluk çeken ve elleri titreyen Nez Demir, çektiği videoda ise "Sinirlerim bozuldu, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Kimseye bir zararım yok. Kendi kendime çalışıyorum, didiniyorum. Bu neyin kıskançlığı, neyin hazımsızlığı? Bunu yapabilecek bir düşmanım yok, bir belalım yok. Az çok tahminim var. Senin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Bir kadınla uğraşacak kadar ne yaşamış olabilirsin? İnsan çalışıyor, didiniyor, niye? Daha huzurlu bir hayat için. Neden insanın keyfini kaçırıyorsunuz. Ne yani bu?" diyerek isyan etti.





