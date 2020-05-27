Ünlü fenomen öyle bir şey denedi ki... Bütün dişleri parçalandı!

Çılgınlıkta sınır tanımayan insanlar farklı yöntemler denemeyi tercih ediyor; birçoğu da büyük bir hüsranla sonuçlanıyor. Saçını matkaba kaptıran ve bir kısmını kaybeden genç bir kızın neler hissettiğini düşünmek, her şeyin denenmeyeceğini ispatlıyor. Jason Derulo'nun başına gelen olayı ise hiç kimse yaşamak istemez. İşte, ünlü fenomenin matkap ile mısır yeme macerasının detayları:
Matkap ucunda mısır yiyenlerin videolarını izleyen Derulo, harika bir fikir bulduğunu hissetti ve arkadaşından her saniyeyi kaydetmesini istedi. Ayrıca ünlü fenomen, bu denemenin hiçbir sakınca doğurmayacağını düşündü ve heyecanla matkabı kaptı!
Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olayı TikTok hesabından paylaşan ünlü fenomen Derulo, ''Bunu sakın denemeyin; hatta aklınızdan bile geçirmeyin!'' notunu da eklemeyi ihmal etmedi.
Adrenalin dolu dakikalar başlamıştı. Kararından dönmeyen çılgın fenomen, kameranın karşısına geçti; her şeyin mükemmel göründüğünü düşündükten sonra matkabı çalıştırmaya başladı. Mısır koçanı matkap ucunda yavaşça dönüyordu; Derulo ise gayet sakin bir şekilde mısır yemeye başladı. Yalnız, Amerikalı fenomen ufak bir detayı atlamıştı. Derulo, matkabın hızını yükseltme fikrine kapıldı ve olanlar oldu...
Elindeki aleti hızla kapatan fenomen, acı çektiğini belirtti. Kameraya doğru ağzını açınca dişlerinin son haline inanamadı. Büyük bir şok yaşayan Jason Derulo, bir süre olduğu yerde kaldı.
Çılgın fenomenin videosunu izledikten sonra bu şekilde yenen mısırın hemen diş kırması, akıllarda soru işareti bıraktı. Bu olayın bir şaka olduğu hissedildi; çünkü Amerikalı fenomen, bir ay önce de dişleriyle ilgili bir video yayınlamıştı. Havuz başında ilginç hareketler yaparken aniden dengesini kaybeden Jason Derulo, o anları kaydeden arkadaşına dişlerini göstermişti. Siyah bir boşluğa dönüşen ön dişi için üzülenler olsa da bunun bir gösteri olduğu kolayca anlaşılıyordu.
Ünlü fenomen Derulo, eğer şaka yapıyorsa şunu söyleyebiliriz; bu konuda gerçek bir uzmana dönüştü! Çünkü çılgın fenomenin kırık dişleri mısır videosunda daha gerçekçi görünüyordu.
Jason Derula, matkaptan mısır yemeye çalıştığı videodan sonra dişlerinin son halini başka bir video hazırlayarak takipçileriyle paylaştı. Amerikalı fenomenin dişi olsa da olmasa da karantinadayken TikTok sayesinde eğlenceli günler geçirdiği anlaşılıyor.
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