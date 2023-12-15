Ünlü fotoğrafçı Nurgül Yeşilçay'ın cesur pozlarını paylaştı! "Yakalım ortalığı"

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 'Veda Mektubu'nun 'Alanur'u Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz aylarda verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

Nasıl zayıfladığını anlatarak tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirten ünlü isim zayıfladıktan sonra verdiği pozlarla da adından söz ettiriyordu.

"HERKES ONDAN BAHSEDİYORDU"

Nurgül Yeşilçay son olarak eski halleriyle gündeme geldi. Nihat Odabaşı güzel oyuncunun 2001 yılına ait cesur pozlarını paylaştı. Odabaşı paylaşımına "İkinci Bahar yeni bitmişti sanırım. Herkes ondan bahsediyordu. 2001 civarı. İlk karşılaşmamızda o kadar etkilenmiştim ki büyüleyici güzelliğinden.. Neredeyse makyajsız çekmiştik. Off olay olmuştu. Sonraki yıllarda da hep ama hep çok güzel kareler çektik. Ve hep çok severek çalıştık birbirimizle.. En kısa zamanda görüşmek üzere Nurgül’üm" notunu düştü.

Güzel oyuncu bu yoruma kayıtsız kalamadı ve "Yapalım bir şey yakalım ortalığı" dedi.



Yeşilçay'ın hayranları ise "Hep çok güzel" yorumlarında bulundu.





