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  4. Ünlü futbolcu ile aşk yaşamıştı! Devrim Özkan son pozlarıyla olay oldu! Dövmesi dikkat çekti

Ünlü futbolcu ile aşk yaşamıştı! Devrim Özkan son pozlarıyla olay oldu! Dövmesi dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 08:44
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Devrim Özkan özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Özkan'ın ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Devrim Özkan şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Ünlü futbolcu ile aşk yaşamıştı! Devrim Özkan son pozlarıyla olay oldu! Dövmesi dikkat çekti

Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan'ın ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti.

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BİKİNİLİ POZLARINI PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Antalya'ya giden Devrim Özkan bikinili pozlarını peş peşe paylaşıp 'iş ve seyahat' notunu düştü. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Devrim Özkan'a sosyal medyada; 'Dövmeni mi sildirdin?' gibi yorumlar yapıldı. Özkan'ın kolunda aslan dövmesi bulunuyordu.

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