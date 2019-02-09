MAGAZİN

Ünlü futbolcu Karim Hafez'in Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.02.2019 09:59 | Son Güncelleme

Süper Ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'nın sol bek pozisyonu için Mısır'dan kadrosuna kattığı Karim Hafez'in Ciciş Kardeşlerden Ceyda Ersoy'a attığı iddia edilen mesajlar internete sızdı.

Ünlü futbolcu Karim Hafez'in Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Kasımpaşa'nın sol bek pozisyonu için kadrosuna kattığı Mısırlı Karim Hafez'in Ciciş Ceyda Ersoy'a attığı iddia edilen mesajlar internete sızdı.

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"FUTBOL OYNASIN DİYE GETİRİYORLAR YAPTIĞINA BAK"

Kasımpaşa'da forma giyen futbolcu Karim Hafez'in magazin gündeminde Cicişler olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy kardeşlerin Ceyda'sına gönderdiği tanışma mesajları internete sızdı. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Mısırlı futbolcu Karim Hafez'in, Ceyda Ersoy'ya gönderildiği iddia edilen tanışma mesajları görülüyor. Paylaşımı gören internet kullanıcıları ise paylaşıma sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşıma, "Türkiye'ye futbol oynasın diye getiriyorlar onun yaptığına bak." yorumunu yaptı.

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  • Merhaba
  • Merhaba
  • Günaydın
  • Nasılsın?
  • Günaydın, iyiyim. Sen?
  • İyiyim. Teşekkürler. Nerede yaşıyorsun?
  • İstanbul
  • Ah güzel. Neler yaparsın? Çok havalı

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Anahtar Kelimeler:
Karim Hafez ciciş ceyda Ceyda Ersoy Kasımpaşa

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