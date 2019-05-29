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Ünlü futbolcunun eşi polis memuruyla otoparkta uygunsuz halde yakalandı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

İngiltere'de üst düzey bir polis memuru ünlü bir futbolcunun eşiyle otoparkta bir aracın içinde uygunsuz halde yakalandı.

Ünlü futbolcunun eşi polis memuruyla otoparkta uygunsuz halde yakalandı!

Polis memuru Gareth Blair Edinburgh menşeli ünlü futbol takımından bir futbolcunun eşiyle araçta cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.

İsmi açıklanmayan kadının 40 yaşında olduğu ve polis memuruyla spor salonunda tanıştıkları belirtildi.

Blair kamu düzenini bozmaktan dolayı açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

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Polis kaynakları ünlü futbolcunun eşinin kimliğinin herkes tarafından bilindiğini ancak kamuyla paylaşılmadığını belirtti. Kadın hakkında henüz soruşturma açılmış değil.

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