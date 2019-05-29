Ünlü futbolcunun eşi polis memuruyla otoparkta uygunsuz halde yakalandı!

Polis memuru Gareth Blair Edinburgh menşeli ünlü futbol takımından bir futbolcunun eşiyle araçta cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü.
İsmi açıklanmayan kadının 40 yaşında olduğu ve polis memuruyla spor salonunda tanıştıkları belirtildi.
Blair kamu düzenini bozmaktan dolayı açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
Polis kaynakları ünlü futbolcunun eşinin kimliğinin herkes tarafından bilindiğini ancak kamuyla paylaşılmadığını belirtti. Kadın hakkında henüz soruşturma açılmış değil.
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