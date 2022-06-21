Estetik ameliyatta son nokta! Sosyal medyada viral oldu: Anüs deliğimi aldırdım

Ağızdan anüse kadar olan gastrointestinal sistemin iltihaplanmasına neden olan bir bağırsak hastalığı olarak kabul edilen crohn hastalığı teşhisi konulan bir kadın tedavi sırasında yaşadığı cerrahi talihsizlikten söz etti. Paylaşımıyla TikTok’ta viral olan Cunnigham, vücudundaki atıkları toplayan bir ostomi torbasına sahip olduğunu ve anüsündeki deliği aldırmak için ameliyat yaptırdığını söyledi. Anüsü, rektumunu ve kolonunu aldıran Cunnigham, ameliyat sırasında doktorun kalçasını birbirine yapıştırdığını itiraf etti.

“UYANDIĞIMDA ŞOKE OLDUM”

Yaşadığı hastalığın sancılı ve zor bir süreç olduğundan söz eden Cunnigham, “Cerrahımın çok deneyimli bir doktor olduğunu bilerek büyük bir güvenle ameliyat masasına yattım. Ancak uyandığımda şoke oldum. Çünkü kalçalarımın birbirine yapıştığını gördüm” dedi.

Cerrahi işlem sırasında doktorunun bir yapıştırıcı kullandığını ifade eden Cunnigham, “Anüs deliğimi aldırdım. Üç hafta içinde doktorumun kullandığı yapıştırıcı etkisini kaybetti ve iyileştim. Şimdi her zamankinden daha sağlıklıyım” diye konuştu.



