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Ünlü gazeteci Jet Sosyete dizisine konuk oluyor!

DİZİ HABERLERİ  | 09.05.2018 20:35 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Jet Sosyete'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümüne ünlü gazeteci konuk oluyor.

Ünlü gazeteci Jet Sosyete dizisine konuk oluyor!

Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Star TV'nin sevilen dizisi Jet Sosyete'nin bu Pazar yayınlanacak bölümüne, ünlü gazeteci Balçiçek İlter konuk olacak.

Hafta içi her gün Star Tv'de Olay Yeri programıyla seyirci karşısına çıkan Balçiçek İlter, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak ve kayıpları bulmak için ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yürütüyor.

Gazetecinin Jet Sosyete dizisinde izleyenlerin karşısına nasıl çıkacağı merak konusu oldu. Sevilen diziye daha önce Çağla Şıkel ve İrem Derici gibi ünlüler de konuk oldu.

balcicek

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Anahtar Kelimeler:
balçiçek ilter jet sosyete

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