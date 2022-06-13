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Ünlü haber spikeri Korcan Karar'dan kötü haber! Kangren olan ünlü ismin ayak parmakları kesildi

13.06.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Gazeteci Uğur Dündar, Karar'a yapılan zamanında müdahale sayesinde ayağının kurtarıldığını anlattı.

Ünlü haber spikeri Korcan Karar'dan kötü haber! Kangren olan ünlü ismin ayak parmakları kesildi

Türkiye'de Show ve ATV ana haberde görev alan, bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Karar'ın son durumuyla ilgili bilgiyi gazeteci Uğur Dündar paylaştı.
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AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Dündar, zamanında müdahale edildiğini aksi takdirde Karar'ın ayağının dahi kesilmek zorunda kalınacağını belirtti.

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HASTANEDEKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Korcan Karar'ın son görüntüsü de gündem oldu. Karar'ın geçirdiği operasyonun ardından hastanedeki tedavisinin sürdüğü görüldü.

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