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Ünlü içerik üreticisinden akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

17.05.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler içerik üreticisi ve model Nikita Dragun, aşk hayatı hakkında büyük ölçüde ketumdu ancak dostlarıyla sohbet ettiği bir kayıtta görüğü bir rüyaya dair tuhaf bir hikaye paylaştı. Rüyasında bir hayaletle seviştiğini iddia eden Dragun, açıklamasıyla herkesi şoke etti.

Ünlü içerik üreticisinden akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Sosyal medyada dokuz milyondan fazla abonesi olan ünlü bir model olan Nikita Dragun, rüyasında bir "iblis"le seks yaptıktan sonra nasıl panik içinde uyandığını anlattı.Transseksüel bir birey olan ünlü içerik üreticisi, makyaj eğitimlerini paylaşarak kariyerine başladı ve kısa süre sonra büyük markalar tarafından fark edildi.

İNANMIYORDU

Nikita, aşk hayatını halka açık bir şekilde ele almaktan büyük ölçüde kaçındı, yakın arkadaşlarıyla sohbet ettiği bir kayıtta geceleri küstah bir kötü ruh tarafından uyandırıldığına dair tuhaf bir hikaye paylaştı. Nikita hikayeye kendisinin paranormal olaylara "şüpheci" yaklaştığını belirterek başladı. Buna rağmen yaşadığı şeyin gerçekçiliği konusunda ısrarcıydı.

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SEVGİLİSİNİ RÜYALARINDA ZİYARET EDERDİ

NİKİTA

Kyoto'daki Four Seasons'ta Japonya'da kaldığını ve gerçekten ürkütücü ve karanlık olduğunu söyleyen Nikita, rüyasında bir adamla cinsel bir birliktelik yaşadığını ve uyandığında acıyı fiziksel olarak vücudunda hissettiğini anlattı. Daha sonra oda arkadaşının vefat eden bir erkek arkadaşı olduğunu öğrenen Nikita, genç adamın sevgilisini rüyalarında ziyaret ettiğini öğrendi.

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TA KENDİSİYDİ

Nikita nasıl "terleyerek ve ağlayarak" uyandığını anlattı ve oda arkadaşı ona ölen erkek arkadaşının bir resmini gösterdiğinde, bu kişinin rüyasında gördüğü adamın ta kendisi olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
seks
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