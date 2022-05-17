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Eş yatakta karısı yerine köpeği bulunca şoke oldu! “Sahibini arıyoruz”

17.05.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Julie ve Jimmy Johnson çifti ilginç bir deneyim yaşadı. Gece yarısında eşiyle beraber uykuda oldukları sırada Jimmy, karısına sarılmak istedi ancak yatakta davetsiz bir misafirin olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşadı. Çünkü Jimmy karısının yerinde onlara ait olmayan bir köpeğin yataklarında uyuduğunu gördü.

Eş yatakta karısı yerine köpeği bulunca şoke oldu! “Sahibini arıyoruz”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Julie ve Jimmy Johnson çifti yaşadıkları ilginç olayı sosyal medya hesabından paylaşarak bir anda popüler olmayı başardı. Televizyon karşısında biraz zaman geçirdikten sonra uyumak için yatak odasına geçen genç adam, karısının uyuduğunu zannederek ona sarılmak istedi. Ancak elini karısının bulunduğu bölgeye doğru uzattığında ailesine ait olmayan bir köpekle göz göze geldi.

Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!Eşi yerde uyurken o yatağını başka bir erkekle paylaşıyor!

CAMDAN GİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

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Yaşadığı olayın şokuyla çığlık atan Jimmy’in yanına eşi koştu ve ikili köpeğin yatak odasında açık olan camdan içeri girdiğini anladı. Köpeğin kendi köpekleri ya da civardan bir köpek olmadığını belirleyen çift, şimdi gizemli şekilde evlerine giren köpeğin sahibini arıyor.

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Facebook'a verilen ilana çok sayıda yorum yapıldı fakat köpeğin sahibi ortaya çıkmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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