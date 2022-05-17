Eş yatakta karısı yerine köpeği bulunca şoke oldu! “Sahibini arıyoruz”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Julie ve Jimmy Johnson çifti yaşadıkları ilginç olayı sosyal medya hesabından paylaşarak bir anda popüler olmayı başardı. Televizyon karşısında biraz zaman geçirdikten sonra uyumak için yatak odasına geçen genç adam, karısının uyuduğunu zannederek ona sarılmak istedi. Ancak elini karısının bulunduğu bölgeye doğru uzattığında ailesine ait olmayan bir köpekle göz göze geldi.

CAMDAN GİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

Yaşadığı olayın şokuyla çığlık atan Jimmy’in yanına eşi koştu ve ikili köpeğin yatak odasında açık olan camdan içeri girdiğini anladı. Köpeğin kendi köpekleri ya da civardan bir köpek olmadığını belirleyen çift, şimdi gizemli şekilde evlerine giren köpeğin sahibini arıyor.

Facebook'a verilen ilana çok sayıda yorum yapıldı fakat köpeğin sahibi ortaya çıkmadı.



