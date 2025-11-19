Ünlü ikiz pop yıldızları ötanazi ile hayatlarına son verdiler

Sahne performanslarıyla tanınan pop müziğin simge isimleri Alice ve Ellen Kessler, 89 yaşında yaşamlarını yitirdi. Ünlü ikizlerin ölümü sevenlerini yasa boğarken gerçek herkesi şaşkına çevirdi.

ÖTENAZİYLE ÖLDÜLER

Münih yakınlarındaki Grünwald’daki evlerinde ikamet eden şarkıcılar birçok ülkede yasak olan ötanazi ile ölmeyi seçtikleri ortaya çıktı. Kessler kardeşlerin süreci bir doktor ve avukatın gözetiminde yürütüldü. İkizler, yaşamı sonlandıran ilaçları kendileri uyguladı.

Alice ve Ellen Kessler, geçen yıl verdikleri bir röportajda en büyük dileklerinin “aynı gün hayata veda etmek” olduğunu söylemişti.