Ünlü ikiz pop yıldızları ötanazi ile hayatlarına son verdiler

Avrupa’nın ünlü ikiz pop yıldızları Alice ve Ellen Kessler, 89 yaşında ötenazi yöntemiyle hayatlarına son verdi.

Sahne performanslarıyla tanınan pop müziğin simge isimleri Alice ve Ellen Kessler, 89 yaşında yaşamlarını yitirdi. Ünlü ikizlerin ölümü sevenlerini yasa boğarken gerçek herkesi şaşkına çevirdi.

ÖTENAZİYLE ÖLDÜLER

Münih yakınlarındaki Grünwald’daki evlerinde ikamet eden şarkıcılar birçok ülkede yasak olan ötanazi ile ölmeyi seçtikleri ortaya çıktı. Kessler kardeşlerin süreci bir doktor ve avukatın gözetiminde yürütüldü. İkizler, yaşamı sonlandıran ilaçları kendileri uyguladı.

Alice ve Ellen Kessler, geçen yıl verdikleri bir röportajda en büyük dileklerinin “aynı gün hayata veda etmek” olduğunu söylemişti.

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

