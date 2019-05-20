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Ünlü iş adamı ve eşini rehin alan şüpheliler için Interpol harekete geçti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.05.2019 00:52 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşini Eskişehir'de silahla rehin alan ve kimlikleri tespit edilen yabancı uyruklu 3 şüphelinin yakalanması için Türk Interpol'ü devreye girdi.

Ünlü iş adamı ve eşini rehin alan şüpheliler için Interpol harekete geçti!

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki konutlarına gelen silahlı 3 şüpheli tarafından rehin alınarak, soyulmalarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda şüphelilerin yabancı uyruklu olduklarının tespit edilmesi üzerine Türk Interpol'ü devreye girdi.

Kimlikleri gizli tutulan yabancı uyruklu hırsızlık zanlılarının, yurt dışına çıkmak için kullanabilecekleri değerlendirilen noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı. (AA)

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