Ünlü iş adamı ve eşini rehin alan şüpheliler için Interpol harekete geçti!

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki konutlarına gelen silahlı 3 şüpheli tarafından rehin alınarak, soyulmalarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda şüphelilerin yabancı uyruklu olduklarının tespit edilmesi üzerine Türk Interpol'ü devreye girdi.

Kimlikleri gizli tutulan yabancı uyruklu hırsızlık zanlılarının, yurt dışına çıkmak için kullanabilecekleri değerlendirilen noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı. (AA)

