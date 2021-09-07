Ünlü isimler fena yakalandı! Aytaç Şaşmaz ile Kerem Bürsin pişti oldu!

15 Haziran 2021'den beri Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi "Baht Oyunu"nun başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz, "aytacsasmaz" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı sosyal medya hesabından partneri Cemre Baysel ile pozunu paylaştı. Aynı pozu Kerem Bürsin de partneri Hande Erçel ile verince iki ünlü oyuncu pişti oldu!

AYTAÇ ŞAŞMAZ İLE KEREM BÜRSİN PİŞTİ OLDU!

Baht Oyunu dizisinde Cemre Baysel ile başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Cemre Baysel ile fotoğraf paylaştı. Söz konusu fotoğraf Baht Oyunu starlarının sevenleri tarafından kısa sürede yüz binlerce beğeni alırken fotoğraftaki benzerlik gözlerden kaçmadı.

Aytaç Şaşmaz'ın partneri Cemre Baysel ile paylaştığı fotoğrafın benzeri 19 Ağustos 2020'de Sen Çal Kapımı dizisinin star oyuncusu Kerem Bürsin tarafından paylaşılmıştı. Bürsin'in geçtiğimiz yıl paylaştığı fotoğraf 2 milyon 64 bin 157 beğeni aldı.

Instagram'da "aytacsasmaz" kullanıcı adıyla 3,5 milyon takipçisine paylaşım yapan Aytaç Şaşmaz, Kerem Bürsin'in geçtiğimiz yıl Hande Erçel ile verdiği pozun aynısını Cemre Baysel ile verdi ve o pozu sosyal medyadan paylaştı.

İŞTE AYTAÇ ŞAŞMAZ'IN O POZU

KEREM BÜRSİN'İN HANDE ERÇEL İLE VERDİĞİ POZ





