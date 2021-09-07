MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü isimler fena yakalandı! Aytaç Şaşmaz ile Kerem Bürsin pişti oldu!

Ünlü isimler fena yakalandı! Aytaç Şaşmaz ile Kerem Bürsin pişti oldu!

07.09.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Baht Oyunu" dizisinin başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz, partneri Cemre Baysel ile verdiği pozu Instagram'dan paylaşınca Sen Çal Kapımı dizisinin starı Kerem Bürsin ile pişti oldu! İki ünlü oyuncunun verdiği benzer pozlar Instagram'da beğeni rekoru kırdı. İşte detaylar...

Ünlü isimler fena yakalandı! Aytaç Şaşmaz ile Kerem Bürsin pişti oldu!

15 Haziran 2021'den beri Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi "Baht Oyunu"nun başrol oyuncusu Aytaç Şaşmaz, "aytacsasmaz" kullanıcı adı ile paylaşım yaptığı sosyal medya hesabından partneri Cemre Baysel ile pozunu paylaştı. Aynı pozu Kerem Bürsin de partneri Hande Erçel ile verince iki ünlü oyuncu pişti oldu!

AYTAÇ ŞAŞMAZ İLE KEREM BÜRSİN PİŞTİ OLDU!

Baht Oyunu dizisinde Cemre Baysel ile başrolü paylaşan Aytaç Şaşmaz, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından Cemre Baysel ile fotoğraf paylaştı. Söz konusu fotoğraf Baht Oyunu starlarının sevenleri tarafından kısa sürede yüz binlerce beğeni alırken fotoğraftaki benzerlik gözlerden kaçmadı.

Aytaç Şaşmaz'ın partneri Cemre Baysel ile paylaştığı fotoğrafın benzeri 19 Ağustos 2020'de Sen Çal Kapımı dizisinin star oyuncusu Kerem Bürsin tarafından paylaşılmıştı. Bürsin'in geçtiğimiz yıl paylaştığı fotoğraf 2 milyon 64 bin 157 beğeni aldı.

Instagram'da "aytacsasmaz" kullanıcı adıyla 3,5 milyon takipçisine paylaşım yapan Aytaç Şaşmaz, Kerem Bürsin'in geçtiğimiz yıl Hande Erçel ile verdiği pozun aynısını Cemre Baysel ile verdi ve o pozu sosyal medyadan paylaştı.

İŞTE AYTAÇ ŞAŞMAZ'IN O POZU

Ünlü isimler fena yakalandı! Aytaç Şaşmaz ile Kerem Bürsin pişti oldu!

KEREM BÜRSİN'İN HANDE ERÇEL İLE VERDİĞİ POZ

Ünlü isimler fena yakalandı! Aytaç Şaşmaz ile Kerem Bürsin pişti oldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"Hakan Ural ateş püskürdü! "Adam sapık! Karım bana dese hayırdır derim"
Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!
Canlı yayında ilginç anlar! Çığlık attıCanlı yayında ilginç anlar! Çığlık attı
Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Protokolde 'teyze' krizi! Belediye başkanının koltuğu kaptı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

Cinsel ilişki detayı seyirciyi kızdırdı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Soyağacı hizmetinde yeni uygulama

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Baba-oğul pozuna büyük ilgi! Notuna beğeni yağdı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te korkunç kaza! Savaş alanı gibi: 2 ölü, 2 yaralı

Otobüsler tek tek durduruldu! Hepsi indirildi

Otobüsler tek tek durduruldu! Hepsi indirildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

İmirzalıoğlu'nun tepkisi sonrası stüdyo buz kesti! "Hepimizin gözü önünde oldu"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Ceylan olmadığına yemin edebilirim ama ispatlayamam

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Kopil'i son haliyle şaşırttı!

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

"Benim bebeğim artık yasal" dedi içkili poz yayınladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.