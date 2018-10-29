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Ünlü isimler İstanbul Havalimanı açılışına katıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 21:04 | Son Güncelleme

Yeni Havalimanı'nın açılış törenine iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Ünlü isimler İstanbul Havalimanı açılışına katıldı

Yeni havalimanı açılış törenine, iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Açılış töreni öncesinde sanatçı Yavuz Bingöl kısa bir açıklama yaparak, “Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Biz de heyecanlıyız" dedi.

Eski bakanlardan Egemen Bağış eşi Beyhan Bağış ve Demet Şener ile birlikte törene geldi. Egemen Bağış, havalimanı projesinin ilk kez Bakanlar Kurulu'nda görüşüldüğü günü hatırladığını ifade ederek, "Sadece hafriyatının nelere mal olacağını düşünmek, gözümüzü korkutan bir projeydi. Ama hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyetin 95. yaş gününde açmak gerçekten büyük bir mutluluk. Ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

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Demet Şener ise, “Bugünün bir parçası olduğum için çok gurur duyuyorum. Çok gururlu ve heyecanlıyım" dedi. Sporcu Gökhan Saki de kısa bir açıklama yaparak, “Böyle büyük bir günde burada olmak beni çok mutlu ediyor, çok heyecanlıyım. Hayırlı olsun Türkiye'ye" şeklinde konuştu.

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