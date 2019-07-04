Ünlü isimler Örümcek Adam’ın öngösteriminde buluştu

Sevilen çizgi kahraman Örümcek Adam’ın yeni filmi Örümcek-Adam: Evden Uzakta için Cinemaximum İstinyePark’ta gerçekleştirilen özel gösterim, Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz, Ayşe Melike Çerçi ve İsmail Ege Şaşmaz gibi ünlü isimlerin akınına uğradı. Örümcek Adam seven ünlüler, Örümcek Adam karakterine özel olarak geliştirilen efektlerle 4DX Extreme Versiyon farkıyla heyecanı ikiye katlanan filmi büyük beğeniyle izledi.

Sevilen süper kahraman Örümcek Adam’ın son macerası “Örümcek-Adam: Evden Uzakta” filminin ön gösterimi, 3 Temmuz günü Cinemaximum İstinyePark’ta gerçekleştirildi. Örümcek Adam’ın beyazperdeye 4DX Extreme Version farkıyla yansıdığı öngösterime, Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz, Ayşe Melike Çerçi ve İsmail Ege Şaşmaz gibi birçok ünlü isim katıldı. Hareket, titreşim, su, ışık, koku, rüzgar gibi efektlerle bu heyecan dolu macerayı adeta içinde yaşayan ünlü isimler, filmi büyük beğeniyle izledi.

Avengers: Endgame’in devamı niteliği taşıyan filmde Endgame'de yaşananlar sonrası ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor.



