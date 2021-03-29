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Ünlü isimler sosyal destek için bir araya geldi

29.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Türkiye yönetimindeki Aqua Florya AVM, girişimcileri dört gün boyunca “Brandsandmore Alışveriş, Moda ve Sosyal Destek Günleri”nde buluşturdu. Aslı Özdemir organizasyonuyla geçtiğimiz gün gerçekleşen alışveriş günlerine, Aslı Hünel, Ivana Sert, Seray Sever, Ebru Yaşar gibi çok sayıda ünlü isim katılarak destek oldular.

Ünlü isimler sosyal destek için bir araya geldi

Etkinlikte özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında eşit yaşam koşullarında yer alabilmesi için 32 yıldır kesintisiz olarak faaliyet gösteren İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) için gerçekleşen dört günde aynı zamanda sahne performansları, söyleşiler de vardı.

Aslı Hünel, Yasemin Teke Arslan (2)

İZEV FARKBAND grubu performanslarıyla büyük alkış toplarken, şarkıcı Elif Kaya ve Aslı Hünel de sahneye çıkarak sevilen şarkılarıyla güne eğlence kattılar. Finansal Astrolog Aylin Çetiner gerçekleştirdiği söyleşisinde ziyaretçilere ekonomik ve ruhsal zenginliğe ulaşmanın yollarını anlattı. Astrolog Aygül Aydın’da kitabını imzalayarak, ziyaretçileri burçlar hakkında bilgilendirdi. İZEV Başkanı Hakan Kural, Aslı Özdemir’e desteklerinden dolayı teşekkür plaketini takdim etti.

Genel (1)

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Bahar temalı Brandsandmore Alışveriş Moda ve Sosyal Destek Günleri'ne katılan ünlüler arasında; Emel Yıldırım, Aslı Hünel, Ivana Sert, Seray Sever, Ebru Yaşar, Elif Kaya, Reyhan İpekel, Kadriye Olgar, Gülay Kamaz, Dilek Azaphan, Zülal Tatlıcı, Ayşegül Mermer, Hilal-Ferman Toprak, Merve Aydın, Damla Ersubaşı ve Bilge Karadeniz vardı.

Hilal Toprak (2)

Ivana Sert (2)

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Ivana Sert Seray Sever
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