Ünlü isimlerden babalar günü paylaşımları! 'Babam...'

Ünlü isimler Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı... Gül Sunal hem oğlu Ali Sunal'(ı hem eşi Kemal Sunal'ı paylaşırken anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal babasının karelerini paylaştı. İşte ünlü isimlerin babaları ve babalarına mesajları:

İşte ünlü isimlerin mesajları

GÜL SUNAL Canım Alim Öyle güzel baba oldun ki... Hem bana, hem Ezo’ya, hem de Narin’e... Kemal’e de ailemizi sarıp sarmaladığı ve sana iyi örnek olduğu için teşekkür ederim .. İkinizin de babalar gününü kutluyorum ve minnetle kucaklıyorum.. iyi ki varsınız (Siyah beyaz fotodaki Ali, süt içen Ezo)

SİNEM KOBAL Babam...

DEMET AKALIN Benim hatıralarımda bile olmayacak kadar kısa yaşayan Baba’m... Umarım benimle gurur duyuyordur...

SILA Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar. Hayırlı güneş tutulmalar...

DOĞA RUTKAY İyi ki varsın baba! Seni çok ama çok seviyorum Yolum, ışığım... İyi ki varsın! Babalar ve dedeler günün kutlu olsun! Kızın.

TAN SAĞTÜRK Bu da sensiz geçirdiğim ilk babalar günü BABACIM. İyi ki benim babamsın bilge insan. Seni çok seviyorum... Bilgeliğine ulaşmaya çalışacağım. Söz veriyorum.

CEYDA DÜVENCİ Babam... Günün kutlu olsun...

İZZET YILDIZHAN Ben babamı hiç görmedim ama ben dünyanın en şanslı insanıyım dokuz tane evladım oldu hamdolsun Allah’ıma başta babamın sonrada tüm babaların babalar gününü kutluyorum

PELİN ÖZTEKİN Kız babaları her zaman kızlarının konforu olmuştur. Her yaşta bana kucağında yer açtığın için teşekkürler Babiş... Babalar günün kutlu olsun

ALİŞAN Baba'sı hayatta olanlar olarak bizler çok şanslıyız. Allah'ım babası vefat etmiş, ya da hiç babasını görmeyenlere sabırlar versin.. Ve tüm Şehit Babalarımıza... Hepsinin mekanları cennet olsun inşallah. Baba olmak,çocuklarına sahip çıkmak, ailesini her türlü tehlikeye karşı ölümüne savunmak,eşine "ben erkeğim döverim de severim de" deyip hayvan gibi davranmamak, çocukları okusun büyüsün iyi adam, iyi birer birey olarak yetişsin diye gecesini gündüzüne katıp evine ekmek götürmeye çalışmak... Kısaca BABA kelimesini sadece sözde değil ÖZDE hak etmek. Benim aynen öyle bir babam var çok şükür. Ve onun gibi bir baba olabilirsem ne mutlu bana. Ve oğlum, sen bana her baba dediğinde benim içimden geçen dua hep aynı. Allah’ımdan tek isteğim sen sağlıklı ol yeter.

MÜGE BOZ Baba olacağını öğrendiği ilk günden beri o kadar heyecanlıydı ki... baba olacaktı ama çocuk gibi sevinçliydi... maviş gözleri hep ışıl ışıl parladı. Benim üzülmeme bir saniye olsun izin vermedi. “Sevgi her şeyi halleder bebeğim” dedi hep. Ben hangi kitabı okuduysam arkasından o da okudu. “Sevgilim Vina’ya şu olumlu kelimeleri söyleyelim” dediğimde benimle beraber söyledi. SEN SEVGİSİN VİNA, SEN AŞKSIN! diye sevdik kızımızı beraber. . Bugün onun ilk babalar günü. Sanırım ben ondan daha duygusalım. Çünkü ben bu annelik denen şeyi yapabiliyorsam, bir parça da olsa becerebilmişsem senin sayende bitanem!! Senin desteğin ve sevginle beraber hem anneyiz hem babayız sanki birlikte. En önemlisi de sevgi dolu bir aileyiz!! BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN!

ÖZGE BORAK Gülüşümüz eksik olmasın. Hep güldürdün, öğrettin. Bıkmadan cevap verdin sorduğum tüm sorulara. Her zaman en büyük gücümüz ailece birbirimize sahip olmak oldu. Düşsek de kalmayı bildik el ele tutuşup. Bir sarıldık, bin sardık yaralarımızı. Bir güldük, bin güldürdük dostlarımızı. Gülüşümüz eksik olmasın, sen de eksik olma babam.. Babalar günün kutlu olsun. Özlenen tüm babaların da...

BENGÜ 'Babalar Günün kutlu olsun canım babam; kızımın biricik dedesi????Allah seni başımızdan eksik etmesin

ESRA AKKAYA Babamı dede olduktan sonra daha da anladım daha da çok sevdim. İyi ki Yüksel Akkaya’nın kızıyım... Babalar günün kutlu olsun canım babam...

ÖYKÜ SERTER Yakışıklım...Çınarım... Babalar Gününü kutluyorum. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. Babalarını vakitsiz yitirenlerin, bir babanın gölgesinde hiç dinlenememişlerin sabırlı ve güçlü ruhlarına şifa diler; mahzun kalplerinden öperim. Mekanları cennet olsun; Allah sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesi...

SÜMER EZGÜ Anneler doğurganlık ve sevgi bağı ile evlatlarının varlığında öndedir. Ama babalar köktür. Varlıkları hiç olmadık zamanda ve ihtiyaçta kendini gösterir. Ailenin gücü, kudreti, dayanağıdır. Bugün babalar günü! Sevgili babam ve Bucak'ın Ahmet Hocası sen bizim varlığımızın temeliydin. Nur içinde ol, kardeşim ve ben daima seni kalbimizde hissediyoruz..