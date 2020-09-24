Ünlü isimlerin cinsel hayatları ortaya saçıldı! İşte ünlülerin cinsel hayat sırları

Netflix dizisi The Crown’un yeni sezounda Prenses Diana’yı canlandıran 24 yaşındaki Emma Corrin, çantasında her zaman seks oyuncağı taşıdığına dair şaka yaparak, Prenses Diana’nın seks sırrına bir göndermede bulundu. Bunun üzerine ünlülerin seks sırları yeniden gündeme geldi.

İşte dünyanın en ünlü kadınlarının gündem olan seks sırları:

VAHŞİ HEIDI

31 yaşındaki Alman gitarist Tom Kaulitz ile evli olan 47 yaşındaki ünlü model Heidi Klum geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada “Bazı insanlar yatakta daha deneyseldir, bazıları ise sıkıcıdır. Eğer yatakta vahşi biriysen bunu ortaya çıkar ki, karşındaki kişi senin küçük şeytan boynuzların olduğunu görebilsin. Bazen normların dışında şeyler yapmak iyidir” demişti.

Heidi Klum, “yatakta vahşi biriyseniz partnerinizin bunu fark etmesini sağlayın” demişti.



HIZLI SCARLETT

Hiçbir şeyin kendisini arabada seks yapmak kadar heyecanlandırmadığını düşünen 35 yaşındaki ünlü sinema yıldızı Scarlett Johansson “Arabada seks yapmayı seviyorum. Gerçekten çılgın bir şey yapmak isteseydim, bu arka koltukta yapmak olurdu” dedi.