MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü isimlerin cinsel hayatları ortaya saçıldı! İşte ünlülerin cinsel hayat sırları

Ünlü isimlerin cinsel hayatları ortaya saçıldı! İşte ünlülerin cinsel hayat sırları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Emma Corrin'in seks oyuncağı itirafı sonrası ünlülerin fantezileri ve seks sırları yine gündem oldu. Kimisi yatakta yeni ayakkabılarını denerken kimisi ise seks oyuncaksız yapamıyor. İşte ünlülerin seks sırları!

Ünlü isimlerin cinsel hayatları ortaya saçıldı! İşte ünlülerin cinsel hayat sırları

Netflix dizisi The Crown’un yeni sezounda Prenses Diana’yı canlandıran 24 yaşındaki Emma Corrin, çantasında her zaman seks oyuncağı taşıdığına dair şaka yaparak, Prenses Diana’nın seks sırrına bir göndermede bulundu. Bunun üzerine ünlülerin seks sırları yeniden gündeme geldi.

İşte dünyanın en ünlü kadınlarının gündem olan seks sırları:

VAHŞİ HEIDI

31 yaşındaki Alman gitarist Tom Kaulitz ile evli olan 47 yaşındaki ünlü model Heidi Klum geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada “Bazı insanlar yatakta daha deneyseldir, bazıları ise sıkıcıdır. Eğer yatakta vahşi biriysen bunu ortaya çıkar ki, karşındaki kişi senin küçük şeytan boynuzların olduğunu görebilsin. Bazen normların dışında şeyler yapmak iyidir” demişti.

Heidi Klum, “yatakta vahşi biriyseniz partnerinizin bunu fark etmesini sağlayın” demişti.
2

HIZLI SCARLETT

Hiçbir şeyin kendisini arabada seks yapmak kadar heyecanlandırmadığını düşünen 35 yaşındaki ünlü sinema yıldızı Scarlett Johansson “Arabada seks yapmayı seviyorum. Gerçekten çılgın bir şey yapmak isteseydim, bu arka koltukta yapmak olurdu” dedi.

Scarlett, arabada seks yapmayı seviyor.

SPL5141522_002

MILEY’IN SEKS ZAMANI

Biseksüel olduğunu açıklayan Miley Cyrus, ilk cinsel deneyiminde grup seks yaptığını söylemişti. Cyrus bu yıl 30 yaşındaki aktör Liam Hemsworth’ten boşandıktan sonra mutlu ve bekar hayatına 23 yaşındaki Avustralyalı erkek arkadaşı Cody Simpson’la ara vermişti. Ancak Cyrus geçtiğimiz ay Cody Simpson’dan da ayrıldı.

Seks oyuncaklarını sevdiğini söyleyen Cyrus, güzel göründükleri için oyuncaklarını iç mekan tasarımında dekoratif obje olarak kullanıyor.

Miley Cyrus, iyi seks oyuncaklarından hoşlanıyor.

eae

27 yaşındaki şarkıcı uzun süren sevişmeler yerine kısa sürede bitenleri tercih ediyor. Eski eşi Liam’la uzun süre ayrı kaldıklarında görüntülü sohbet özelliği ile yatak odasını renklendirdiğini söyleyen Cyrus “FaceTime bunun için var” demişti.

JADA’NIN WILL ZAAFI

SPL5120690_001

49 yaşındaki oyuncu Jada Pinkett Smith, 51 yaşındaki süperstar eşi Will Smith’le Oscar törenine giderken limuzinde seviştiğini itiraf ederek “Will bakışlarıyla beni baştan çıkardı. Sonra tutkuyla öpüşmeye başladık. Sonrasında da kırmızı halıya geciktiğimizi söylemekle yetineyim. Vardığımızda yüzümde neredeyse hiç makyaj kalmamıştı” dedi.

Çeşitlilik tutkunu olan Jada’nın tavsiyesi ise “Partnerinizle fantezi dolu bir randevuya çıkın. Onun sekreteri olun”.

Jada, fantezi konusunda cesaretlendirdi.

CARA’NIN SEKS KOLTUĞU

28 yaşındaki model Cara DeLevingne geçtiğimiz yıl suni deriden yapılmış bir seks koltuğunu 30 yaşındaki kız arkadaşı Ashley Benson’ın evine taşırken görüntülenmişti.

Cara’nın satın aldığı ürünün “derin penetrasyon için ergonomik tasarım” vaadinde bulunması dikkat çekmişti.

SPL5114167_004

Cara DeLevingne, suni deri bir seks koltuğu taşırken görüntülendi.

CAMERON DIAZ KONTROLÜ KAYBEDİYOR

Charlie’nin Melekleri filmiyle tanınan 48 yaşındaki oyuncu “Hayvansal bir düzeyde ilkelim. Fiziksel teması seviyorum. Sevdiğim kişiye her an dokunmam gerek” demişti.

Fiziksel temas seven Cameron, partneri tarafından kontrol edilmeyi seviyor.

SPL5095898_004

GOOP KIZI GWYNETH

Gwyneth Paltrow kendi markası Goop’un web sitesinde bir dizi seks oyuncağı tavsiyesinde bulunuyor. 47 yaşındaki oyuncu, 2018’den beri 49 yaşındaki yazar ve yönetmen Brad Falchuk ile evli.

Gwenyth, partnerinizden ayrı yaşamanın cinsel hayat için faydalı olduğunu söylüyor.
9

Paltrow ve Falchuk çifti bir yıldır ayrı evlerde yaşıyor ve haftada sadece birkaç kez birlikte kalıyor. Patrow’un ‘yakınlık koçuna’ göre bu düzenleme ikilinin seks hayatı için çok faydalı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında aynı eve taşındıklarını açıklayan Gwyneth, “seks hayatı bitti” sözleriyle espri yapmıştı.

HOLLY’NİN TEK EŞLİLİK SIRRI

39 yaşındaki televizyon sunucusu Holly Willoughby, satın aldığı yeni ayakkabıları dışarıda giymeden önce yatak odasında test ediyor. Willoughby “Ne zaman yeni bir ayakkabı alsam, dışarı çıkmadan önce seks yaparken yeni ayakkabılarımı giyerim” demişti.

Holly Willoughby yeni aldığı ayakkabılarını önce seks yaparken test ediyor.

SPL5125641_002

KOURTNEY’DEN ZOOM İPUÇLARI

41 yaşındaki Kourtney Kardashian, Zoom üzerinden seks için ipuçları paylaşarak “Doğru aydınlatma her şeydir” dedi.

Kourtney, karantina sırasında iyi bir Zoom seksi için ipuçları paylaştı.
11

SEKS İÇİN FITNESS

Bond kızı olarak ünlenen 54 yaşındaki Halle Berry fit kalarak yatak odasında eğlenilebileceğini düşünüyor.

Ünlü oyuncu 6.5 milyon takipçili Instagram sayfasında geçen yıl John Wick 3: Parabellum için hazırlanırken hayranlarıyla antrenman videoları paylaştı.

Berry, antrenman yapmanın sadece kalori yakmaya yardımcı olmadığını, en sevdiği faydasının “cinsel isteği artırmak” olduğunu söylemişti.

Halle Berry yatak odasında da formda kalabilmek için antrenman yapıyor.

Ekran Alıntısı

ZOR CHERYL

İki kez evlenen şarkıcı Cheryl Tweedy, partnerlerinin sabrını sınamanın önemli olduğunu düşünüyor.

2018’de One Direction üyesi Liam Payne’den boşanan 37 yaşındaki şarkıcı, ilk ciddi ilişkisinde bekaretini kaybetmeden önce sevgilisini üç ay beklettiğini söylemişti.

Cheryl, partnerlerinin sabrını sınamanın önemli olduğunu düşünüyor.

SPL5121308_003

Cheryl “Erkekler yakınlığı hak etmeli. Bence çoğu erkek büyük çığlıklardansa küçük solukları duymayı tercih ediyor. Öteki türlü çıkardığınız sesler bir porno filme benziyor” demişti.

EMILY TAKLİT YAPMAYI SEVİYOR

30 yaşındaki yıldız Emily Atack, biraz taklit yapmaktan zarar gelmeyeceğini söyleyerek “Seks hayatımın %90’ı taklit yapmakla geçiyor” dedi.

Emily, yatakta taklit yapmanın iyi olduğunu düşünüyor.

SPL5144513_012


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Yıllar sonra buluştular! İşte değişimleriYıllar sonra buluştular! İşte değişimleri
Bay Yanlış dizisinin Brezilya çıkartması! Bay Yanlış dizisinin Brezilya çıkartması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
Altın sert düşüşte!
Altın sert düşüşte!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Smokin giydi! 'Gelini bul' notu olay oldu
Smokin giydi! 'Gelini bul' notu olay oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyanış: Büyük Selçuklu setinde kriz! İş bıraktılar
Sette kriz çıktı iş bıraktılar! 'Hijyenden uzak...'
Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk’tan Türkan Şoray’lı veda! Yıldırım Mayruk kimdir?
Türkan Şoray’lı veda! Gözyaşlarını tutamadı
Sen Çal Kapımı dizisinin Kaan’ı İsmail Ege Şaşmaz sevgilisi Hande Ünal’a evlenme teklifi etti!
Ünlü oyuncu sevgilisine evlenme teklifi etti!
Yeni dijital platform Exxen nedir? Exxen ne demek? Exxen ne zaman açılıyor?
Exxen gündeme bomba gibi düştü! Exxen nedir?
Aleyna Solaker yazın bitmesine üzüldü! Bikinili pozu olay oldu
Bikini pozlarıyla yaza veda etti
Acemi Cadı oyuncuları yıllar sonra buluştu! İşte değişimleri
Yıllar sonra buluştular! İşte değişimleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.