Ünlü İsmin Davası Gittikçe Çirkinleşiyor!

Geçtiğimiz ocak ayında İbrahim Kutluay ile olan evliliğini sonlandıran eski manken Demet Şener'in, eski eşiyle yasak aşk yaşadığı iddialarıyla 500 bin TL'lik tazminat davası açtığı Edvina Sponza ile olan davada yer yerinden oynadı!

Davada öne çıkan iki şahit vardı; Demet Şener'in spor hocası Eftan Metin ve Demet Şener'in abisi Enis Şener.

Spor hocası Eftan Metin ifadesinde 2016 Eylül ayında Demet Şener'e kendi evinde spor dersi verirken kapının çaldığını ve bir zarfın geldiğini belirtiyor. Zarfı açan eski mankenin gördüğü siyah iç çamaşırları ve yanına iliştirilen "Yalancı eşin bunları bana Ankara'da bir otelde verdi. Yalancı kocana verirsin bunu, alsın başkasına versin." notu dolayısıyla fenalaştığını ve çocukların bunu görmemesi için evdeki çalışanın onları üst kata çıkarttığını ekliyor.

Sonrasında Edvina Sponza'nın eski manken ve abisine yolladığı mesajlar konuşuluyor. Demet Şener ve abisine, Sponza çıplak fotoğraflarını yollamış ve "İbrahim telefonda seks yapmayı sever." diye eklemiş.