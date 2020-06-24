MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü İsmin Davası Gittikçe Çirkinleşiyor!

Ünlü İsmin Davası Gittikçe Çirkinleşiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ocak ayında İbrahim Kutluay ile olan evliliğini sonlandıran eski manken Demet Şener'in, eski eşiyle yasak aşk yaşadığı iddialarıyla 500 bin TL'lik tazminat davası açtığı Edvina Sponza ile olan davada yer yerinden oynadı! Davada öne çıkan iki şahit vardı; Demet Şener'in spor hocası Eftan Metin ve Demet Şener'in abisi Enis Şener. Spor hocası Eftan Metin ifadesinde 2016 Eylül ayında Demet Şener'e kendi evinde spor dersi verirken kapının çaldığını ve bir zarfın geldiğini belirtiyor.

Ünlü İsmin Davası Gittikçe Çirkinleşiyor!

Geçtiğimiz ocak ayında İbrahim Kutluay ile olan evliliğini sonlandıran eski manken Demet Şener'in, eski eşiyle yasak aşk yaşadığı iddialarıyla 500 bin TL'lik tazminat davası açtığı Edvina Sponza ile olan davada yer yerinden oynadı!

Davada öne çıkan iki şahit vardı; Demet Şener'in spor hocası Eftan Metin ve Demet Şener'in abisi Enis Şener.

Spor hocası Eftan Metin ifadesinde 2016 Eylül ayında Demet Şener'e kendi evinde spor dersi verirken kapının çaldığını ve bir zarfın geldiğini belirtiyor. Zarfı açan eski mankenin gördüğü siyah iç çamaşırları ve yanına iliştirilen "Yalancı eşin bunları bana Ankara'da bir otelde verdi. Yalancı kocana verirsin bunu, alsın başkasına versin." notu dolayısıyla fenalaştığını ve çocukların bunu görmemesi için evdeki çalışanın onları üst kata çıkarttığını ekliyor.

Sonrasında Edvina Sponza'nın eski manken ve abisine yolladığı mesajlar konuşuluyor. Demet Şener ve abisine, Sponza çıplak fotoğraflarını yollamış ve "İbrahim telefonda seks yapmayı sever." diye eklemiş.

Sonrasında abi Enis Şener verdiği ifadede "Edvina bana İbrahim ile evlenip çocuk yapacaklarını, doğan çocuğa da Kiraz adını vereceklerini mesajla yazdı. İbrahim'in hediyesi bir tablo, iki yüzük ve el yazısıyla yazdığı itiraf mektubunu bana verdi." dedi.

Edvina Sponza Kimdir?

İzmir'de 1974 yılında İngiliz bir anne ve İtalyan bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. İlköğrenimini İtalya'da, üniversiteye kadar olan öğretimini İzmir Özel Türk Lisesi'nde tamamladı. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rojda Demirer'in aşk kokan tatil pozu

Rojda Demirer'in aşk kokan tatil pozu

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Aslı Bekiroğlu meslektaşlarını ti'ye aldı

Aslı Bekiroğlu meslektaşlarını ti'ye aldı

Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

Boşanıyorlar mı? Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Ayrılık Haberleri Magazin Gündemine Bomba Gibi Düştü

Boşanıyorlar mı? Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Ayrılık Haberleri Magazin Gündemine Bomba Gibi Düştü

Acun ve Şeyma'nın Ayrılık Sebeplerine Dair İddiaları Paylaşıyoruz

Acun ve Şeyma'nın Ayrılık Sebeplerine Dair İddiaları Paylaşıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.