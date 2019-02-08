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Ünlü jokey Uğur Polat, yengesine cinsel saldırıdan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 08.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Jokey Uğur Polat'ın yengesine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Yengesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ünlü jokey, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polat cezaevine gönderildi.

Ünlü jokey Uğur Polat, yengesine cinsel saldırıdan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Ünlü Jokey Uğur Polat (28) eski sevgilisi olan yengesine 3 yıl önce Bakırköy'de hürriyetinden yoksun bırakarak “Nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

ESKİ SEVGİLİSİ AĞABEYİ İLE EVLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2016 yılında meydana gelen olay şöyle oldu: N. P. (24) ile Uğur Polat bir süre sevgili oldu ardından ayrıldı. N.P. ardından U.P.'nin ağabeyi N.P. ile evlendi.

22 Mayıs 2016 tarihinde N.P.'nin İstanbul'a gezmeye geldiğini öğrenen Polat., N.P.'yi aradı evine davet etti, ancak N.P. kabul etmedi. Polat suç tarihinde N.P.'yi yine evine davet etti, N.P. de kabul etti. Polat, N. P.'yi kitap alma bahanesiyle yatak odasına gönderdi, bu sırada Polat'in arkadaşları Sercan Ç. (27) ve Tacettin G. (26) maskeli olarak N.P.'nin ağzını kapatıp elini ve ayaklarını yatağa bağladı.

ugur polat

Sercan Ç. bağıran N.P.'ye eliyle vurdu. Ardından Uğur Polat N.P.'ye cinsel saldırıda bulundu. Birlikte evden çıktıktan sonra N.P. bir fırsatını bulup kaçtı ve polise ihbarda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldı. Raporda, müşteki N.P.'nin el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, alınan sürüntü örneklerinde Polat'ın DNA profiliyle örtüştüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheliler U.P., Sercan Ç. ve Tacettin G. hakkında dava açtı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Uğur Polat ifadesinde şikayetçiyle rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti, diğer şüpheliler ise olay sırasında evde olduklarını ancak iddia edilen olayın olmadığını savunarak, suçlamaları reddetti. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikâyetinden vazgeçti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz 3 sanık da katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti. Uğur Polat "Nitelikli Cinsel Saldırı" ve "Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi. Diğer iki sanık da "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. (DHA)

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uğur polat jokey hapis cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Abiside baya genişmiş
yatağa nasıl bağlanıyor öğretirler içerde :))
Sen ben bizimoğlan
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