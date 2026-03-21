Ünlü kahin tarih verip duyurdu: "Dönüm noktası!" Kraliyet, Trump...

"Yeni Baba Vanga" olarak bilinen Selina Avalon, önümüzdeki aylara dair çarpıcı kehanetlerde bulundu. Ünlü kahin, Prens Harry ve Meghan Markle’ın bir çocuk daha sahibi olduktan sonra boşanacağını, Harry’nin ardından kraliyet görevlerine döneceğini iddia etti. Ayrıca İngiltere’de Başbakan Keir Starmer’in koltuğunu kaybedeceğini ve Reform Partisi’nin seçimleri kazanacağını öngördü.

Avalon, Başbakan Starmer’in görevden alınacağını ve yerine muhtemelen bir kadın liderin geçeceğini öne sürdü. Ancak değişikliğin İşçi Partisi’nin talihsizliğini sona erdirmeyeceğini, seçimlerin kısa süre sonra Reform Partisi zaferiyle sonuçlanacağını belirtti.

NİSAN BOMBA GİBİ GELİYOR

Kehanetlerinin devamında, Nisan ayında dünya genelinde “önemli bir dönüm noktası” yaşanacağını söyledi. İran’ın yeni atanan lideri Mojtaba Khamenei’nin öldürüleceğini, ardından ABD ve diğer güçler arasındaki çatışmaların başlayacağını iddia etti. Donald Trump’ın tekrar sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılacağı ve JD Vance’in yerine geçeceği öngörüldü.

Selina Avalon, 11 yaşından beri psişik güçleri olduğunu iddia ediyor. Daha önce Liz Truss’un istifasını ve Papa’nın ölümünü doğru tahmin ederek dikkat çekmişti.