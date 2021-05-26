Ünlü komedyen Cem Yılmaz yönetmen Çağan Irmak'ı ti'ye aldı!

Dijital platformda yayınlanacak yeni dizisi 'Erşan Kuneri' için çalışmalarına devam eden Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde dizinin oyuncu kadrosunu açıklamasıyla gündeme gelmişti. Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü komedyen, ağabeyi Can Yılmaz ile fotoğrafını yayınlayarak altına düştüğü not ile ünlü yönetmen Çağan Irmak'a çağrıda bulundu.
Paylaşımına esprili bir not düşen ünlü komedyen, "Abim ve ben...' Film önerisi..." diyerek, "Babam ve Oğlum" filmine atıfta bulunarak başarılı yönetmen Çağan Irmak'ı etiketledi. 48 yaşındaki Yılmaz'ın gönderisi kısa sürede takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.
Öte yandan Can Yılmaz'ın "Cem Yılmaz abim değil, kardeşim. 1968>1972" yazılı tişörtü de dikkatlerden kaçmadı.
4 Nisan 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluğu Seferihisar'da geçti. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo, TV ve sinema bölümünden mezun oldu.
"Asmalı Konak" adlı televizyon dizisiyle ismini bütün Türkiye'ye duyurdu. Sonra hem 1980'li yılların karışık, gergin ve politik halini, hem 2000'li yıllardaki bir sonraki kuşağın yaşadıklarını anlatan "Çemberimde Gül Oya" dizisini yazdı ve yönetti.
"Bana Şans Dile", "Mustafa Hakkında Herşey", "Babam ve Oğlum", "Ulak", "Issız Adam", "Karanlıktakiler", "Prensesin Uykusu","Dedemin İnsanları", "Tamam mıyız?", "Unutursam Fısılda" ve "Nadide Hayat" adındaki on bir uzun metrajlı sinema filmi ve "Çilekli Pasta" adlı tv filmi bulunmak üzere, ödüllü kısa filmleri de bulunmaktadır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum