Ünlü komedyen Cem Yılmaz yönetmen Çağan Irmak'ı ti'ye aldı!

Dijital platformda yayınlanacak yeni dizisi 'Erşan Kuneri' için çalışmalarına devam eden Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde dizinin oyuncu kadrosunu açıklamasıyla gündeme gelmişti. Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü komedyen, ağabeyi Can Yılmaz ile fotoğrafını yayınlayarak altına düştüğü not ile ünlü yönetmen Çağan Irmak'a çağrıda bulundu.

ESPRİLİ DİLLE FİLM ÖNERİSİNDE BULUNDU

Paylaşımına esprili bir not düşen ünlü komedyen, "Abim ve ben...' Film önerisi..." diyerek, "Babam ve Oğlum" filmine atıfta bulunarak başarılı yönetmen Çağan Irmak'ı etiketledi. 48 yaşındaki Yılmaz'ın gönderisi kısa sürede takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

Öte yandan Can Yılmaz'ın "Cem Yılmaz abim değil, kardeşim. 1968>1972" yazılı tişörtü de dikkatlerden kaçmadı.

ÇAĞAN IRMAK KİMDİR?

4 Nisan 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluğu Seferihisar'da geçti. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo, TV ve sinema bölümünden mezun oldu.

"Asmalı Konak" adlı televizyon dizisiyle ismini bütün Türkiye'ye duyurdu. Sonra hem 1980'li yılların karışık, gergin ve politik halini, hem 2000'li yıllardaki bir sonraki kuşağın yaşadıklarını anlatan "Çemberimde Gül Oya" dizisini yazdı ve yönetti.