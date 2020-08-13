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Ünlü komedyen Chelsea Handler cerrahi maskeyi göğüslerini kapatmak için kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 11:57 | Son Güncelleme

Netflix’te “Chelsea” isimli komedi programını yapan Chelsea Handler, sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşıma imza attı. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ünlü komedyenin spor yaparken cerrahi maskeyi kullanma metodu görenleri şaşkına çevirdi.

Ünlü komedyen Chelsea Handler cerrahi maskeyi göğüslerini kapatmak için kullandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin en çok izlenen medya kuruluşlarından E’de talk show programı yapan Chelsea Handler, Netflix’te yayınlanan formatıyla birlikte tüm dünyada popülerliğini arttırdı. Sosyal medya hesabında her geçen gün takipçi sayısını fazlalaştıran Chelsea Handler son paylaşımıyla rekor beğeniye imza attı.
chelsea handler
Sosyal medya hesabında eğlenceli paylaşımlar yapmayı tercih eden Chelsea Handler, Netflix’te yayınlanan programından sonra gönderilerinde yaratıcılık sınırlarını zorladı. Amerika’da koronavirüs vaka sayısındaki önlemez artışa dikkat çekmek için Chelsea Handler, spor yaparken maske takmayı tercih etti. Ancak Chelsea Handler’ın maske takma şekli görenleri şaşkınlığa uğrattı. Ünlü komedyen cerrahi maskeyi hem yüzüne hem de göğüslerine taktı. Chelsea Handler’ın bu gönderisi milyonlarca beğeni ve eleştiri aldı.

CHELSEA HANDLER KİMDİR?

chelsea handler
Tam adı Chelsea Joy Handler olan ünlü komedyen 25 Şubat 2975 tarihinde Amerika’da doğdu. Chelsea, Yahudi babası Melvin Seymour ve Mormon annesi Rita’nın 6 çocuğunun en küçüğüdür.
Komedyenliğin yanında oyunculuk ve yazarlık yapan Chelsea Handler kariyerine ilk olarak E kanalında yaptığı “Chelsea Lately ( Son Zamanlarda Chelsea)” programıyla adım attı. 2008 yılında en çok satanlar arasına girmeyi başaran “Are You There Vodka? It’s Me, Chelsea (Votka Orada Mısın? Benim Chelsea)” kitabını yayınladı. Başarının sonunda Chelsea Handler 11 Ocak 2012 tarihinde kitap diziye uyarlandı.
chelsea handler2
Ağabeyi Roy ile yaşayan ve beraber dünya turnesine çıkan Chelsea Handler stand-up gösterileri yapmayı sürdürüyor. Chelsea Handler’in kitapları; Chelsea Bang Bang ve “Lies That Chelsea Handler Told Me yerini aldı. 2012 yılında Time Dergisi tarafından yapılan ankette dünyanın en etkili konuşan 100 kişisi arasında yerini alan Chelsea Handler oyuncu olarak birçok projede rol aldı. Chelsea Handler’in filmleri; The Good Wife, Hop, Are You There, Chelsea ve İyi Olan Kazansın sayılır.

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