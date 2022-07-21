Ünlü komedyen Tolga Çevik'e ifşa şoku! Erişim engeli geldi

Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyen Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan video ile kişisel bilgileri ifşa edilen Tolga Çevik mahkemenin yolunu tuttu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre ünlü komedyen Tolga Çevik, kişisel bilgelerini ele geçirerek sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcıyı ihbar etti. Emir T. İsimli bir kullanıcı kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen TC Kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti.

ÖZEL BİLGİLERE ERİŞİM YOLU

Videoda, Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in TC Kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu. Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi.



VİDEO KALDIRILDI

Videodan haberdar olan Çevik, videodaki bilgiler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak videodaki bilgileri paylaşan şahsın, milyonlarca kişi tarafından bir platforma paylaşarak kendisini hedef gösterdiğini ve kötü niyetli olarak devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullandığını ileri sürdü. Kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası hakimlik, videoya erişim engeli getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

