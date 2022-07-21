MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü komedyen Tolga Çevik'e ifşa şoku! Erişim engeli geldi

Ünlü komedyen Tolga Çevik'e ifşa şoku! Erişim engeli geldi

21.07.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada bir kullanıcı oyuncu Tolga Çevik’in kimlik numarasını ele geçirdikten sonra videolu bir paylaşım yaptı. Kişisel bilgilerinin ifşa edildiğini gören Çevik mahkemeye başvurdu.

Ünlü komedyen Tolga Çevik'e ifşa şoku! Erişim engeli geldi

Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyen Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan video ile kişisel bilgileri ifşa edilen Tolga Çevik mahkemenin yolunu tuttu.

60375573d265a2036cb9e0f3

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre ünlü komedyen Tolga Çevik, kişisel bilgelerini ele geçirerek sosyal medya hesabından paylaşan kullanıcıyı ihbar etti. Emir T. İsimli bir kullanıcı kişilerin internet sitesi üzerinden ele geçirilen TC Kimlik numarasıyla kişisel bilgilerinin nasıl ifşa edileceğine ilişkin bir video çekti.

Tolga-Cevik-Kocaeli

ÖZEL BİLGİLERE ERİŞİM YOLU

Videoda, Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden ünlü komedyene ait şirket bilgilerini girdikten sonra Çevik'in TC Kimliğini ele geçiren kullanıcı, ardından özel bir telekomünikasyon şirketinin sitesine girerek fatura bilgilerini buldu. Ardından Çevik'in ikamet adresini hukuka aykırı şekilde ifşa eden Emir, kişilerin özel bilgilerine ulaşım için yol gösterdi.
Tolga_Çevik_2017

VİDEO KALDIRILDI

Videodan haberdar olan Çevik, videodaki bilgiler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak videodaki bilgileri paylaşan şahsın, milyonlarca kişi tarafından bir platforma paylaşarak kendisini hedef gösterdiğini ve kötü niyetli olarak devlet kurumlarının hizmetini kötüye kullandığını ileri sürdü. Kişisel bilgilerini hukuka aykırı olarak ele geçiren ve yayınlayan şahsın cezalandırılmasını isteyen Çevik'in talebi sonrası hakimlik, videoya erişim engeli getirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dönem ekrana damga vurmuştu! Üvey Baba'nın Lamia'sı son haliyle hayran bıraktıBir dönem ekrana damga vurmuştu! Üvey Baba'nın Lamia'sı son haliyle hayran bıraktı
Kızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyasıKızını gören şaşkına dönüyor! Annesinin kopyası
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladıŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı
Anahtar Kelimeler:
Tolga Çevik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyuruldu

Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Valilik açıkladı... Bir il için yeni tedbirler duyuruldu

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

Karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...

Karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...

Karı kocadan korkunç plan! Tacizciye...

Karı kocadan korkunç plan! Tacizciye...

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Şaşkına çevirdi! ""Eşimi birden fazla erkekle..."

Şaşkına çevirdi! ""Eşimi birden fazla erkekle..."

İlginizi Çekebilir

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.