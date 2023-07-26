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Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu sıcak havalara böyle isyan etti! ‘Afrika sıcakları duası’ sosyal medyanın diline düştü

26.07.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedi videolarıyla tanınan, ardından bazı dizi ve film projeleriyle ekranlara gelen Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü komedyen artan hava sıcaklıklarına isyan ettiği bir videosunu 'Afrika sıcaklıkları duası' şeklinde paylaştı. Sakallıoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Video yayınlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu artan hava sıcaklıklarına dayanamadı. Sakallıoğlu 'Afrika sıcaklıkları duası' notunu düştüğü bir videosunu paylaştı. Ünlü komedyen videonun altına da 'Her amin klima etkisi yaratır' yazdı. Yasemin Sakallıoğlu'nun esprili paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sakallıoğlu cama çıkarak ellerini açtığı videosunda; ''Haziran başında sana dua edenlerin dularını geri çevir Yarabbi. Allah'ım yanıyoruz. Bunları günahlarımıza say Yarabbi.

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Geçen gün bir dedikodu yapmıştım şimdi yanıyorum Yarabbi cama çıktım yanıyorum affeyle Yarabbi. Ey mahalle, ey güzel insanlar yaz için ettiğiniz duaların yarısını ekonomi için etseydiniz de paraya boğulaydık'' sözleriyle dikkat çekti.

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Ünlü komedyenin espirili paylaşımının altına sosyal medyada; 'Yüz kere amin dedim', 'İç sesim oldun Yaso', 'Klimayı icat edenden Allah razı olsun' gibi yorumlar yapıldı.

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