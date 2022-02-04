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Ünlü mağazada akılalmaz olay! Müdür ayakkabının içine spermlerini bırakarak kadın müşterisine giydirdi

04.02.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Brampton eyaletinde yaşanan bir olay şaşkınlık yarattı. Ünlü bir kadın ayakkabı markasının mağazasında yaşanan olay sosyal medyadan tepkilere neden oldu. Mağazasının müdürü Darion Kydd, içerisine spermlerini bıraktığı bir ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi. Üstelik bu anları kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü mağazada akılalmaz olay! Müdür ayakkabının içine spermlerini bırakarak kadın müşterisine giydirdi

Kanada’nın Brampton eyaletinde meydana gelen bir olay sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kadınların sıklıkla tercih ettiği dünyaca ünlü ayakkabı markasının zincir mağazalarından biri ilginç anlara sahne oldu. Mağazanın müdürü Darion Kydd, bir kadın müşterisine denemek için götüreceği ayakkabının içerisine spermlerini bırakıp, bu anları kayıt altına aldı.

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SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI

Mağazanın müdürü Darion Kydd, bu ana ait fotoğraf ve videoları paylaşarak sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada olayın gündem olmasından sonra mağazadan resmi açıklama geldi. Müdürün yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunu söyleyen mağaza yetkilileri Kydd’in işine son verdiklerini açıkladı. Mağaza müdürü adına özür diledikleri bir metni sosyal medyadan paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada
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