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Ünlü manken Afroditi Barba Glyfada kokain kaçakçılığından tutuklandı

30.08.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’ın tanınan ismi Afroditi Barba Glyfada kokain kaçakçılığından tutuklandı. Tescilli manken ve sunucu olan ismin arabasının koltuğunun altında 35 gram kokain bulundu. Ünlü manken, ilk ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti.

Ünlü manken Afroditi Barba Glyfada kokain kaçakçılığından tutuklandı

Yunanistan'ın dünyaca ünlü top model, manken ve TV sunucusu 31 yaşındaki Afrodit Barba, Atina yakınlarındaki Glyfada kentinde polislerin bir ihbarı değerlendirmesi sonucu lüks otomobili ile durduruldu. Otomobilden indirilen Barba'nın aracında yapılan aramada, sürücü koltuğu altında birer gramlık poşetler halinde toplam 35 gram kokain bulundu.

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Polisler tarafından gözaltına alınan Barba Glyfada Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Lüks otomobile el konuldu.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Yunanistan medyasının geniş yer ayırdığı haberde, Barba otomobilinde bulunan kokain ile ilgisinin olmadığını, kokainin oraya nasıl konulduğunu bilmediğini söyledi. Afrodit Barba 2011 yılında Playmet yarışmasında Miss Playboy seçilmiş ve daha sonra Yunanistan'ın dünyaca ünlü Next Top Model ödülünü almıştı. Bir çocuk annesi Barba'nın şeyh olan eşinden ayrı yaşadığı belirtildi.

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